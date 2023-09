Postoi citimin e Hitlerit, emaili i profesore Shahinit në DITA: “E fshiva, titulli juaj denigrues dhe joetik…” Përgjigje e kryeredaktorit

DITA botoi dje një postim të Prof.Dr.Besa Shahini, ku ajo citonte kreun nazist Adolf Hitler në përpjekje për të bërë një krahasim me qeverisjen në Shqipëri.

Pas publikimit, znj.Shahini ka dërguar një email në gazetën DITA, ku shkruan se e ka fshirë postimin dhe se i dënon me forcë krimet e Hitlerit. Gjithashtu e konsideron titullin e lajmit të publikuar nga redaksia online e gazetës DITA si joetik dhe denigrues.

Në emailin për kryeredaktorin Adrian Thano, profesore Shahini shkruan:

“Përshëndetje.

Jam Besa Shahini, personi per te cilin dje, dt. 02.09.2023, redaksia Juaj , ka shkruar nje lajm me nje titull denigrues dhe jo etik per mua.

Se pari, denoj me force, veprimet e Adolf Hitler dhe vendin qe ai ne historine e erret te njerezimit. Nuk duhet ta kisha cituar emrin e tij ne postimin ne faqen time private te rrjetit social Linkedin, dhe per kete i kerkoj ndjese cdo lexuesi te atij postimi.

Qellimi nuk kishte te bente aspak me citimin, por me kontekstin… Megjithate, kjo nuk justifikon citimin e emrit, dhe postimin e kam fshire brenda shume pak minutash.

Berja publike si lajm e nje situate te tille eshte nje pandershmeri e qellimshme qofte per disa klikime me shume, qofte edhe per protagonizem te personave te perfshire, por qe une nuk jam as rasti dhe as personi qe mund te perdoret per kete qellim”.

Më poshtë, përgjigje e kryeredaktorit Adrian Thano:

E nderuar znj.Shahini!

Së pari, redaksia e gazetës DITA, – besojmë edhe shumica qytetare e lexuesve të shënimit ku citohej postimi juaj – ndjehen vërtetë mirë që ju e keni fshirë atë. Kjo ju nderon. Reagimi juaj do publikohet i plotë.

Tani, dy fjalë për atë që ju e konsideroni “titull denigrues dhe joetik” dhe më pas “një pandershmëri e qëllimshme, qoftë për disa klikime më shumë, qoftë edhe për protagonizëm të personave të perfshirë…”

Mendojmë se edhe njëherë tjetër jeni nxituar….

1 – Për “klikimet”:

Vlerat që përpiqemi të mbrojmë, dhe për të cilat kemi bërë sakrifica që jo çdo media i bën, nuk kanë të bëjnë me “klikimet”. Me këtyre vlerave, e nderuar zonja Shahini, ka qenë dhe është prioritar antifashizmi. Kush na lexon përditë e di që jemi shumë të vëmendshëm dhe të ndjeshëm ndaj nazifashizmit historik dhe formave apo shfaqjeve të tij të sotme që fatkeqësisht nuk mungojnë.

Si e tillë, kjo media nuk mund ta konsideronte veçse “lajthitje” që një mësonjës dhe edukues i brezit të ri si ju, për më tepër me gradat tuaja shkencore, të citojë Adolf Hitlerin (!) dhe të thotë se është dakord me të!

Nëse nuk do ta konsideronim lajthitje, na mbetej të mendonim se ju jeni një neonaziste, gjë që absolutisht nuk e besojmë. Me fshirjen e postimit dhe me ndjesën tuaj ju e vërtetuat këtë. Kjo lidhet edhe me “titullin joetik”…

2 – Për “titullin joetik”:

Thënë sa më sipër, fjala “lajthit” në titullin e shënimit nuk është përdorur për të profilizuar pedagogen Shahini si individ. Por një veprim të veçuar që për fat të mirë u pasua nga një korrigjim. Kjo do të thotë se me fshirjen e postimit dhe ndjesën shoqëruese bie edhe titulli që ju e konsideroni joetik.

3 – Për “protagonizmin e personave të perfshirë…”

Besojmë e keni fjalën për profesor Tarifën, një bashkëpunëtor i respektuar i gazetës DITA, reagimi i të cilit poshtë postimit tuaj në Linkedin, ishte përfshirë në raportimin tonë. Beh, profesor Tarifa nuk ka nevojë për avokaturën e redaksisë, besojmë as protagonizmi nuk i mungon. Por në çdo rast ai përgjigjet vetë nëse ka diçka për të thënë, ashtu siç ka bërë me shënimin në Linkedin poshtë postimit tuaj.

E dashur profesore Shahini!

Ju uroj në vijim, sa më pak politizim banal, dhe mbi të gjitha mendje sa më të kthjellët në punën tuaj shumë të rëndësishme me rininë. Punë e cila, ka një ndikim të fortë dhe të drejtpërdrejtë në të ardhmen e këtij vendi, ku jetojmë dhe ndajmë në të mirë e në të keq jetët tona.

n.s. / dita