Presidenti Biden viziton Havain pas zjarreve apokaliptike: Populli amerikan qëndron me ju!

Presidenti Joe Biden udhëtoi për në Maui, Hawai‘i të hënën, dy javë pasi zjarret vdekjeprurëse shpërthyen nëpër ishuj të shumtë, duke shkatërruar struktura të panumërta dhe duke vrarë më shumë se 100 njerëz, kurse mbi 1 mijë të tjerë janë ende të zhdukur.

“Populli amerikan qëndron me ju”, tha ai, sipas një deklarate nga Shtëpia e Bardhë, për të mbijetuarit e zjarrit, duke qëndruar përkrah guvernatorit demokrat të Havait, Josh Green, kryetarit të bashkisë së Maui, Richard Bissen dhe delegacionit të Kongresit të Havait. “Për aq kohë sa të duhet, ne do të jemi me ju”.

Biden tregoi në të majtë të tij, ku qëndronte një pemë 150-vjeçare: “Sot është djegur, por është ende në këmbë. Pema mbijetoi për një arsye. Unë besoj se është një simbol i fuqishëm i asaj që ne mund dhe do të bëjmë për të kapërcyer këtë krizë. Dhe për aq kohë sa të duhet, ne do të jemi me ju, i gjithë vendi do të jetë me ju”, tha Biden.

“Ne do të respektojmë këto terrene të shenjta dhe traditat që rindërtojnë ashtu siç duan të ndërtojnë njerëzit e Mauit, jo ashtu siç duan të ndërtojnë të tjerët”, vijoi ai.

Por Star-Advertiser e paralajmëroi Bidenin përpara se të vinte në Maui se “një mirëseardhje e ngrohtë mund të mos sigurohet për Biden në disa qarqe në Maui”, për shkak të zhgënjimeve nga të mbijetuarit për aplikimin për ndihmën federale FEMA.