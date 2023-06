Rreziqet që po i kanosen botës, nga Turkmenistani dhe “Porta e Ferrit”…

Emetimet e metanit janë problemi kryesor i ngrohjes globale. 25% vjen prej andej. Dhe vendi që qëllon më shumë është Turkmenistani, një shtet autoritar i kryesuar nga Serdar Berdimuhamedov. Ata kanë zakone të tilla të çuditshme, si ndalimi i pirjes së duhanit në vende të hapura, duke i detyruar të gjithë burrat të mos kenë mjekër dhe së fundmi, injorimi i ekzistencës së COVID-19.

Në Turkmenistan ka pasur episode të emetimeve të metanit të barazvlefshëm me atë të 67 milionë makinave dhe dy nga rrjedhjet kryesore të tij janë ekuivalente me atë që ndodhi në një vend të tërë si Mbretëria e Bashkuar, sipas ‘The Guardian’. Këto shkarkime shpesh vijnë nga tubacionet e vjetra të naftës dhe gazit, me pak teknologji që synon të fshijë gjurmën e klimës. Megjithatë, ata kanë vendosur të ndërmarrin një hap për ta ndryshuar këtë, ose kështu duket…

Berdimuhamedov miratoi një udhërrëfyes këtë javë për të përmirësuar legjislacionin kombëtar në këtë drejtim dhe për të nënshkruar Angazhimin Global të Metanit së bashku me 150 vende, veçanërisht me mbështetjen e Institutit Kombëtar të Emetimeve të Metanit të OKB-së (IMEO). “Është shumë inkurajuese që Turkmenistani ndihmohet për t’i dhënë fund kësaj dhe që autoritetet përgjigjen”, tha Manfredi Caltagirone, drejtor i IMEO.

Agjentët kryesorë që do të kontrollohen do të jenë kompanitë shtetërore Turkmenoil, Turkengas dhe gjithashtu pikat e tjera të nxjerrjes së gazit në Detin Kaspik. Bregdeti perëndimor i Turkmenistanit konsiderohet “një nga pikat më të mëdha të metanit në botë”.

Gjithçka do të mbetet pezull nëse Berdimuhamedov do të bëjë vërtet përpjekje për të kontrolluar problemin, diçka që do të ndihmonte hyrjen e investimeve të huaja në vend, sepse të dhënat e viteve të mëparshme, nga viti 2019 deri në vitin 2022, nuk pasqyrojnë një ulje të konsiderueshme të reduktimeve. gjithmonë mbi 4 milionë tonë.

Shembulli ikonik i ‘Portës së Ferrit’

Shembulli më paradigmatik është “Pusi Darvaza”, i njohur edhe si “Portat e Ferrit”, një vrimë gjigante spektakolare që nuk ka pushuar së djeguri që nga vitet 1970, kur sipas versionit më të përhapur, një ekspeditë sovjetike shpoi për gaz dhe shkaktoi një krater në djegie e përhershme që është përpjekur të shuhet në disa raste. Nuk është një fokus masiv, është bërë diçka e natyrshme (nuk është shfrytëzim), por është një pasqyrim ikonik i asaj që po ndodh në Turkmenistan. Është një atraksion turistik i argëtimit të diskutueshëm, por edhe një faktor rreziku i lartë për ngrohjen globale dhe për shëndetin e përditshëm.

“Ne po humbasim burime të vlefshme natyrore për të cilat mund të marrim përfitime të rëndësishme dhe t’i përdorim ato për të përmirësuar mirëqenien e popullit tonë”, tha Berdimuhamedov, i përkushtuar për të përmirësuar imazhin super-ndotës të vendit të tij. A do ta marrë ai? Do të jetë e vështirë të thuhet në një regjim autoritar me pak hapje dhe nga i cili shumica e imazheve dhe të dhënave janë marrë nëpërmjet sateliti.

Pse metani është kaq ndotës?

Metani (CH4) është një gaz serrë, i cili përkeqëson krizën klimatike dhe gjithashtu përkeqëson cilësinë e ajrit, diçka që prek drejtpërdrejt njerëzit. Konsiderohet se ka 67 kapacitet ndotës më shumë se dioksidi i karbonit. Ai vjen nga burime natyrore, por më shumë se 60% e emetimeve shkaktohen nga njerëzit. Që nga viti 2006, rritja e metanit në atmosferë është shumëfishuar, si pasojë e shfrytëzimit të naftës dhe gazit dhe gjithashtu nga metodat jokonvencionale.

Emetimet e tij shkaktojnë më shumë se 40% të ngrohjes globale dhe zakonisht mbeten në atmosferë për më shumë se 12 vjet. Në shfrytëzimin e metanit dhe proceseve të tij, sasi të mëdha filtrohen vullnetarisht dhe e shoqërojnë edhe ndotës të tjerë si benzeni dhe etilbenzeni. Djegia e metanit mund të prodhojë gjithashtu karbon të zi. Mund të krijohen edhe re toksike.

Për këtë arsye, vendet inkurajohen të reduktojnë sa më shumë emetimet e metanit, Turkmenistani është ai që emeton më shumë. Dhe kjo është arsyeja pse atij i kërkohet të mbyllë ‘portat e ferrit’. Vendi është shumë i errët dhe do të jetë e vështirë për të ndjekur progresin, por Berdimuhamedov ka treguar përkushtimin e tij.