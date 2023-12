PS mbledh nesër Kongresin, zbardhet axhenda e punimeve 

Socialistët mbledhin nesër Kongresin, nga ku do të prezantohet projekti i transformimit të partisë, arritjet dhe synimet për mandatin e katërt.

Sipas informacioneve, organizimi do të jetë i ndarë në 6 panele diskutimi ku do të flitet përgjatë ditës mbi tematika të ndryshme që kanë lidhje me sektorë të rëndësishëm si arsimi, siguria, drejtësia, shëndetësia, bujqësia dhe kultura, dhe në fund do të përmbyllet me fjalën e kryesocialistit dhe njëherazi kryeministrit të vendit, Edi Rama.

Të pranishëm në kongres do të jenë edhe përfaqësues nga partitë simotra evropiane.

