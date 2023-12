Pse më pak lodra është më e shëndetshme e më mirë për fëmijët e prindërit?

Kur Alexia Metz përpiqet të risjellë në mendje vitet e para të prindërimit, ajo i kujton më së shumti gjërat. “Unë jetoja në një apartament të vogël dhe kisha binjakë,” tha ajo.

“Ndihesha sikur gjithcka po më mbyste”.

Shumë prindër të fëmijëve të vegjël mund të ndiejnë presion për të mbushur shtëpitë e tyre me lodra, veçanërisht këtë periudhë të vitit. Por pasi hulumtoi temën me ekipin e saj në Universitetin e Toledos, Metz, një profesore e terapisë okupacionale, mësoi se të kesh më pak lodra jo vetëm që ndihmon prindërit, por është më mirë edhe për fëmijët.

The Washington Post foli me ekspertë të zhvillimit të fëmijërisë për të kuptuar se si loja i ndihmon fëmijët të bëhen më krijues dhe fleksibël dhe të mësojnë aftësi të rëndësishme si zgjidhja e problemeve dhe bashkëpunimi. Një nga pikat kryesore është se të kesh më pak lodra përreth çon në një angazhim më të thellë me secilën prej tyre, gjë që nxit të menduarit krijues.

“Ajo që të vegjlit janë programuar të bëjnë është të eksplorojnë mjedisin e tyre dhe të shohin se çfarë lloj mundësish ka,” tha Metz. Në një dhomë plot me lodra, ata do duan të angazhohen me secilën prej tyre por kjo mund të nënkuptojë se ata nuk do angazhohen thellësisht me asnjërën prej tyre.

