PSG i shkruan letër Mbappe dhe e shtyn drejt ikjes: Kemi nevoja ekonomike, na duhet të bëjmë largime!

PSG vazhdon të shtyjë Mbappen për të gjetur një rrugëdalje për të hedhur diçka në arkë. Pas një shpenzimi ekonomik prej shumë miliona eurosh, të vlerësuara në rreth 160 milionë euro paga bruto, PSG i ka dërguar edhe një herë një letër lojtarit për ta bërë atë të rishqyrtojë dhe ta shtyjë atë të largohet nga PSG tani.

‘L’Équipe’ ka pasur akses në letrën: “Më pas do të përballeshim me nevojën për të transferuar lojtarë, për të rishikuar politikën e integrimit për të rinjtë e trajnuar në klub në ekipin e parë dhe me shumë mundësi do të duhet të fillojmë një valë pushimesh nga puna. Do të vinte në pikëpyetje gjithçka që është ndërtuar brenda klubit”, thuhet në mesazh. Kreu i lartë Al Khelaïfi po shtrëngon litarin dhe e ka vënë Mbappen në fokusin e të gjithë punonjësve të PSG-së.

Në letër ai i kujton atij 160 milionë euro bruto që përfaqëson paga e tij. Disa kushte ekonomike “të jashtëzakonshme”, që askush nuk i ka arritur në futboll. Shifrave duhet t’i shtojmë të gjitha bonuset e besnikërisë që ai nënshkroi verën e kaluar kur u angazhua te PSG.

Gjithçka e nënshkruar tani befason PSG-në, por ka edhe një pjesë të madhe të ‘fajit’ që i ka dhënë gjithçka yllit të saj. Sot ne kemi mundur të mësojmë se Mbappé ka komunikuar qëllimin e tij për të vazhduar në vitin e mbetur të kontratës së tij dhe më pas të lirohet. “Telenovela” do të zgjasë edhe disa ditë pasi Real Madridi për momentin nuk ka bërë asnjë lëvizje.