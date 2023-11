Punonjësit kërcënuan me dorëheqje, OpenAI rikthen Sam Altman si CEO

Bashkëthemeluesi i OpenAI Sam Altman do të kthehet si CEO vetëm disa ditë pasi u shkarkua nga bordi, ka thënë firma. Marrëveshja “në parim” përfshin instalimin e një bord të ri, shtoi kompania e teknologjisë, shkruan BBC.

Kjo vjen pasi Altman u shkarkua të premten duke shkaktuar një letër të hapur nga stafi i cili kërcënoi të jepte dorëheqjen nëse ai nuk rivendosej.

“Mezi pres të kthehem në OpenAI”, tha Altman në një postim në mediat sociale.

Të hënën, qindra punonjës, duke përfshirë bashkëthemeluesin dhe anëtarin e bordit Ilya Sutskever, nënshkruan një letër duke thënë se nëse bordi nuk jep dorëheqjen dhe nuk e kthen Altmanin, shumica dërrmuese do të largohet për të punuar me të në Microsoft.

Fillimisht, bordi kishte njoftuar se këtë rol do ta merrte CEO e OpenAI, Mira Murati, por shumë shpejt ajo iu bashkua “lëvizjes” së punonjësve që kërkonin kthimin e Altman.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D’Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

— OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023