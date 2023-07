“Punonjësja e babit” dhe “Shtrigë me menopauzë”, luftë e hapur mes Shakirës dhe partneres së re të Pique!

Marrëdhënia Shakira, Gerard Pique dhe Clara Chía, partnerja e re e ish-futbollistit, vazhdon t’u japë njerëzve diçka për të folur. Pavarësisht se këngëtarja kolumbiane vendosi tokën në mes, duke u zhvendosur me fëmijët e saj në Miami, për të harruar ish-FC Barcelona, ​​ata vazhdojnë të kenë një marrëdhënie të ngushtë, për shkak të marrëveshjes që kanë arritur për të vegjlit e tyre.

Vetëm pak ditë më parë doli në dritë emri nënçmues me të cilin Sasha dhe Milan i referoheshin të dashurës së re të Piqué, ‘punonjësja e babit’. Mesa duket, sipas ‘La Razón’, Clara Chía dhe grupi i saj i miqve përdorin edhe disa pseudonime për t’iu referuar kolumbianes. Sipas mediave të sipërpërmendura, Shakira do të kishte dëgjuar emrat nënçmues të përdorur nga miqtë e të riut katalanas, si “shtrigë”, “menopauzë” apo “i vjetër” dhe nuk kanë qenë zbavitës.

Me sa duket, zemërimi i tij është i tillë që do ta kishte transferuar te Gerard Pique. Siç raporton ‘La Razón’, nëse kjo mungesë e vazhdueshme respekti nuk do të ndalej, artistja do të detyrohej të merrte disa masa ndaj grupit të miqve të katalanasit. Nga ana tjetër, Chía do t’i kishte kërkuar partnerit të saj që të ndërmjetësonte që Sasha dhe Milani të mos e quanin më “punonjësin e babait”.