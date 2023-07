Putin bën një ofertë paqeje, por kërkon nga Ukraina 20% të territoreve të pushtuara!

Lufta mes Ukrainës dhe Rusisë u bë 522 ditë e vjetër sot, më shumë se 17 muaj ku si ushtritë, ashtu edhe liderët, kanë qëndruar të patundur në bindjet e tyre pa “ia lënë krahun përdredhur” në dëm të kundërshtarit. Një paqe hipotetike, siç kanë thënë publikisht të dyja, ndodh sepse Rusia tërheq trupat e saj dhe dorëzohet në misionin e saj për të pushtuar Donbasin (territorin lindor të Ukrainës) nga Ukraina. Për Rusinë, Ukraina duhet të lëshojë territoret nën kontrollin rus ku trupat e saj janë të vendosura në territorin ukrainas. Deri më tani nuk ka asnjë lajm se do të ndodhë ndonjë nga situatat.

Në përputhje me të fundit – kushtet ruse për dialogun për paqen – po, ka të reja. Falë vizitës së dytë të rrethit të vendeve afrikane në kërkim të dialogut dhe paqes mes Kievit dhe Moskës, të udhëhequr nga Cyril Ramaphosa, presidenti i Afrikës së Jugut, më shumë detaje janë sqaruar në këtë drejtim, duke bërë që Putini të formulojë një propozim “të ri” për paqen. në Ukrainë.

Dhënia Rusisë e 20% të territoreve të pushtuara të Ukrainës!

Sipas BBC dhe The Guardian, Vladimir Putin rrëshqiti gjatë samitit të dytë ruso-afrikan se një paqe hipotetike do të përfshinte që Kievi t’i jepte Rusisë 20% të territorit të tij që ushtria e tij po pushton aktualisht. Pa asnjë përgjigje nga Kievi ndaj këtij propozimi, e vërteta është se Ukraina ka qenë gjithmonë e qartë se një nga vijat e kuqe të saj është cedimi i pjesëve të territorit të saj në Rusi. Në fakt, planet afatshkurtra kundërsulmuese të Ukrainës kanë për qëllim rimarrjen e Krimesë, siç u zbulua pak ditë më parë nga departamenti i tij i inteligjencës, i drejtuar nga Kyrylo Budanov.

Gadishulli është aneksuar ilegalisht (sipas ligjit ndërkombëtar) që nga viti 2014 nën kontrollin territorial rus dhe që nga ajo kohë, Ukraina ka bërë gjithmonë përpjekje për ta rimarrë atë, një situatë që është rritur pas shpërthimit të luftës dhe bombardimeve ruse të civilëve. . Pavarësisht kësaj, aleatët si Mbretëria e Bashkuar ose Shtetet e Bashkuara e kanë këshilluar Ukrainën që të mos e tentojë atë në shumë raste nga frika e një përshkallëzimi të mundshëm të konfliktit.

Sipas një prej përditësimeve të fundit nga inteligjenca ukrainase, “ushtria ukrainase së shpejti do të hyjë në Krime”. Diçka që është në përputhje me veprimet e fundit paraprake të Ukrainës në Krime, të cilat konsistojnë në hedhjen në erë të urave që lidhin gadishullin me Kherson (rajonin jugor të Ukrainës) dhe ndezjen e zjarreve në kampet ruse të stërvitjes.

Putin tregon pse Rusia nuk shpall “armëpushim”

Një pyetje tjetër që ka dalë nga samiti i dytë ruso-afrikan është se pse Rusia nuk ka bërë asnjë “armëpushim” që redukton tensionin e vazhdueshëm midis të dy ushtrive – përtej armëpushimit 36-orësh të kërkuar nga patriarku i Kishës Ortodokse, Kiril, për të festuar Krishtlindjet Ortodokse -.

Përgjigja e shefit të Kremlinit, siç raportohet nga Reuters, bazohej në kundërsulmin e Ukrainës. “Është e vështirë të shpallësh një armëpushim kur ushtria ukrainase është në ofensivë”, argumentoi vetë Putin për të shpallur një “armëpushim hipotetik” sot. /A.Q./