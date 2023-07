Qeni i presidentit Biden kthehet në problem, bën për spital agjentët e shërbimit sekret!

Të jesh i përkëdhelur i Presidentit të Shteteve të Bashkuara nuk është i lehtë. Mbi të gjitha, sepse duhet të mësohesh të jesh gjithmonë i rrethuar nga një turmë njerëzish me nxitim. Konsulentët, stafi, policia, anëtarët e Shërbimit Sekret… Është një jetë stresuese.

Në SHBA ky debat është i hapur prej disa ditësh. Gjithçka shpërtheu pasi u bë publik një raport ku thuhej se qeni i Presidentit Biden, një pastor gjerman i quajtur Commander, kishte sulmuar agjentët e Shërbimit Sekret deri në dhjetë herë midis tetorit 2022 dhe janarit 2023. Ishte një periudhë kohore në të cilën kafsha ishte në mënyrë të pazakontë nervoz, duke shkaktuar lëndime te disa pjesëtarë të forcave të sigurisë.

Edhe pse në përgjithësi nuk ishin episode me pasoja fatale, njëra përfundoi me një vizitë në spital. Zyra e shtypit e Zonjës së Parë, Jill Biden, u përpoq të minimizonte çështjen përmes një deklarate duke sqaruar se “kompleksi i Shtëpisë së Bardhë është një mjedis unik dhe stresues” dhe se familja tashmë po punonte për të gjetur mënyra të reja për t’i “bërë gjërat më mirë”. për të gjithë”. Stresi dhe agresiviteti

Në të njëjtën linjë, Shërbimi Sekret vuri në dukje se marrja me kafshët shtëpiake presidenciale është një nga përfitimet e tregtisë dhe se ato nuk janë të reja për të kontrolluar këto lloj skenarësh. Megjithatë, disa në vend pyesin nëse rezidenca e Uashington D.C. Është vendi ideal për një bari gjerman, i cili me siguri do të ishte më i lumtur nëse do të kishte mundësinë të bredh lirisht në një zonë fshati. Dhe nuk është hera e parë që kjo racë u jep probleme Bidens.

Komandanti është të paktën bariu i dytë gjerman që bredh në sallat e pallatit të zbehtë gjatë administratës aktuale. Tjetri quhej major. Sjellja e tij agresive me stafin e bëri të pamundur bashkëjetesën. Më në fund, Biden vendosi ta kthejë atë në Delaware – shteti i tij i rezidencës para se të bëhej president – ku për të kujdesen disa miq. Koha do të tregojë nëse Komandanti ndjek të njëjtën rrugë apo përfundon duke u përshtatur në kohët e vështira skllav i politikës së lartë.