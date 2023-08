QSUT s’bën ndërhyrje kirurgjikale për goditjet në tru, Braçe: Autoriteti i Konkurrencës të nisë hetimet

Thirrja e dëshpëruar e aktores Eni Jani për ta ndihmuar për të paguar operacionin në kokë të bashkëshortit të saj, aktorit të mirënjohur Genci Fuga, ka nxjerr në pah të vërtetën e hidhur me shërbimet spitalore publike.

Fakti që vetë Shteti nuk mund të kryejë ato lloj operacionesh, është një skandal, megjithatë qeveria nuk ka dalë të japë asnjë lloj shpjegimi pse ndodh. Kështu, qytetarët e saj i lë në mëshirën e fatit dhe të …parave.

Pas disa reagimeve, kryesisht të opozitës, sot ka reaguar edhe deputeti i PS Erion Braçe.

Braçe kritikon qeverinë që e ka kthyer në monopol shërbimin spitalor duke i dhënë privatit miliona euro në vend që t’i investojë në modernizimin e sektorit publik.

Postimi i Erion Braçes

E SHIHNI QE KA EDHE “MONOPOL TE MIRE”?!

KY ESHTE QENDRIMI NE MEDIA:

MERRUNI ME SHTETIN, LERENI MONOPOLIN,

KA PUNEN E TIJ!

Qe ne kete vend ka “MONOPOLE TE MIRA”, kete na i kane mesuar AUTORITETE ne detyre per ti luftuar por qe shiten per nje rryshfet, INSTITUCOONE qe zgjasin apo replikojne modele te tilla MONOPOLI; nuk eshte e re kjo;

POR QERSHIA MBI TORTE ESHTE MEDIA QE DUHET TE JETE E PAVARUR, POR QE BEHET “MUTE” PERBALLE NJE MONOPOLI QE PAGUAN REKLAMA APO TE VE PURON NE GOJE!

Sot lexova se MONOPOLI ne tregun e sherbimeve private spitalore, egzaminimeve dhe nderhyrjeve, QENKA I MIRE!

NATYRISHT QE KY LLOJ KLIENTELIZMI ESHTE I NEVERITAHEM!

Po e ripostoj fjalen ne Komisionin e Ekonomise me kerkesen per AUTORITETIN E KONKURENCES, per te qene i qarte:

NUK ESHTE AS GABIM E AS KRIM, QE SHERBIME SHENDETESORE TI OFROJ PRIVATI!

KEQ ESHTE KUR KJO MUNDESI KTHEHET NE MONOPOL!

SHKELJE LIGJI ESHTE ABUZIMI NGA KJO POZITE-MONOPOLI, ME CMIMET E KETYRE SHERBIMEVE!

KRIM KTHEHET KUR ABUZIMI SJELL NJE CMIM KREJT TE PAJUSTIFIKUAR POR MUNDESUAR NGA MONOPOLI, KUSHTEZUAR ME PARAPAGIM TE SHERBIMIT KUR NE E PARA ESHTE JETA, JO PARAJA!

E gjitha kjo ne nje treg qe sipas “deklarimeve te veta”-imagjinoni ato reale, po i kalon 300 MILION EURO ne vit, eshte shume, po shume fare!

Nderkohe, dje degjova se Qeveria vendosi te paguaj faturen e MONOPOLOT, per Genc Fugen; qe mbulon shpenzimet e nje njeriu ne urgjence mjekesore PER JETEN, eshte detyre e saj; POR A MJAFTON?

Une them jo;

E para, duhet modernizuar shuuume me shpejt sektori publik; mirefinancuar me para qe gjithnje mungojne-por jo per te paguar Monopolin;

E dyta, duhet luftuar Monopoli dhe abuzimi me kete pozite ne nje sektor jetik; PAGUAJ OSE VDIS ESHTE FAR WEST, JO SPITAL QOFTE EDHE PRIVAT!