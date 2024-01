Raketat balistike, Shqipëria krah SHBA, dënojnë bashkëpunimin e Rusisë me Korenë e Veriut

Për mes një deklarate të publikuar nga faqja e qeverisë se Shteteve të Bashkuara të Amerikës është dënuar me terma të ashpra bashkëpunimi i Koresë së Veriut me Rusinë duke e furnizuar me raketa.

Këtë bashkëpunim mes dy vendeve e kanë dënuar rreth 50 vende të cilët kanë dalë me një deklarate të përbashkët e cila u publikua nga qeveria e SHBA-ve duke shprehur shqetësimin për sigurinë e vendeve.

“Transferimi i këto armë shtojnë vuajtjet e popullit ukrainas, mbështesin luftën e agresionit të Rusisë dhe minojnë regjimin global të mospërhapjes. Përdorimi i raketave balistike të KPRK-së nga Rusia në Ukrainë gjithashtu ofron njohuri të vlefshme teknike dhe ushtarake për DPRK-në. Ne jemi thellësisht të shqetësuar për implikimet e sigurisë që ka ky bashkëpunim në Evropë, në Gadishullin Korean, në të gjithë rajonin Indo-Paqësor dhe në mbarë botën. Qeveritë tona qëndrojnë së bashku në kundërshtim të vendosur ndaj transfertave të armëve midis DPRK-së dhe Rusisë”, thuhet në deklaratë.

Më tej në këtë deklaratë u bë thirrje që të gjitha vendet anëtare të OKB-së të bashkohen për të dënuar shkeljet flagrante të OKB-së nga Rusia dhe DPRK.

Deklarata e plotë:

Më poshtë është deklarata e Ministrave të Jashtëm të Shqipërisë, Andorrës, Argjentinës, Australisë, Austrisë, Belgjikës, Bullgarisë, Kanadasë, Kroacisë, Qipros, Republikës Çeke, Danimarkës, Estonisë, Finlandës, Francës, Gjeorgjisë, Gjermanisë, Greqisë, Guatemala, Islanda, Irlanda, Izraeli, Italia, Japonia, Letonia, Lihtenshtajni, Lituania, Luksemburgu, Malta, Moldavia, Monako, Mali i Zi, Holanda, Zelanda e Re, Maqedonia e Veriut, Norvegjia, Palau, Polonia, Portugalia, Republika e Koresë, Rumania, San Marino, Sllovenia, Spanja, Suedia, Ukraina, Mbretëria e Bashkuar, Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian dhe Sekretari i Shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Ne dënojmë në termat më të ashpër të mundshëm eksportin e Republikës Popullore Demokratike të Koresë (DPRK) dhe prokurimin nga Rusia të raketave balistike të DPRK-së, si dhe përdorimin e këtyre raketave nga Rusia kundër Ukrainës më 30 dhjetor 2023 dhe 2 janar 2024. Transferimi i këto armë shtojnë vuajtjet e popullit ukrainas, mbështesin luftën e agresionit të Rusisë dhe minojnë regjimin global të mospërhapjes. Përdorimi i raketave balistike të KPRK-së nga Rusia në Ukrainë gjithashtu ofron njohuri të vlefshme teknike dhe ushtarake për DPRK-në. Ne jemi thellësisht të shqetësuar për implikimet e sigurisë që ka ky bashkëpunim në Evropë, në Gadishullin Korean, në të gjithë rajonin Indo-Paqësor dhe në mbarë botën.

Qeveritë tona qëndrojnë së bashku në kundërshtim të vendosur ndaj transfertave të armëve midis DPRK-së dhe Rusisë. Transferimi i raketave balistike, së bashku me çdo armë dhe material tjetër të lidhur, nga DPRK në Rusi shkel në mënyrë flagrante rezoluta të shumta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (RKSOKB) – konkretisht, rezolutën 1718 (2006), rezolutën 1874 (2009) dhe rezolutën 2270 ( 2016) – që vetë Rusia e mbështeti. Ne po monitorojmë nga afër se çfarë i ofron Rusia DPRK-së në këmbim të këtyre eksporteve të armëve. Ne i bëjmë thirrje DPRK-së dhe Rusisë që të respektojnë RKSKB-të përkatëse dhe të ndërpresin menjëherë të gjitha aktivitetet që i shkelin ato.

Ne u bëjmë thirrje të gjitha vendeve anëtare të OKB-së, përfshirë të gjithë anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të bashkohen me ne për të dënuar shkeljet flagrante të OKB-së nga Rusia dhe DPRK. Ndërsa Rusia lëshon valë raketash dhe dronësh kundër popullit ukrainas, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë së bashku në mbështetje të Ukrainës. Më tej i bëjmë thirrje DPRK-së që t’i përgjigjet ofertave të shumta dhe të vërteta për t’u kthyer në diplomaci, e vetmja rrugë drejt një paqeje të qëndrueshme në Gadishullin Korean.

j.l./ dita