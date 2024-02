Rama: BE të rrisë shpenzimet për mbrojtjen, republikanët dhe demokratët në SHBA të punojnë për popullin

Kryeministri Edi Rama gjatë konferencës në Mynih ka deklaruar se pavarësisht deklaratave të tij së fundmi, aleanca e NATO-s u forcua kur kandidati për president Donald Trump, ishte në Shtëpinë e Bardhë.

Sipas Ramës, nuk ka për të patur sulme, por Evropa pavarësisht kësaj, duhet të rrisë investimet në siguri dhe këtë duhet ta bëjë për vete.

“U bëj thirrje republikanëve dhe demokratëve të punojnë dhe të bëjnë më të mirën për kombin dhe popullin amerikan. Sepse kjo është ajo që do na thonit ne. Tani që ata ngjajnë si ne, është mirë që t’u kujtojmë se janë më mirë sesa kaq”, tha Rama.

“Thënë kjo, nuk do ta mbidramatizoja, Mali i Zi nuk do sulmohej, pasi kushdo që do të sulmonte Malin e Zi, do shikonte se është më mirë të rrinte në plazh se të vriste malazezët. Është një vend ku do të argëtohesh e të kalosh mirë, jo të bësh sulme. Seriozisht, përtej mbidramës, nuk ndihem mirë kur shoh aleatët e mëdhenj, që janë të alarmuar se po vjen diçka”, u shpreh Rama

“Vendet anëtare të BE duhet të rrisin shpenzimet, jo se po vjen dikush në shtëpinë e bardhë, por sepse apo për shkak të Evropës dhe për hir të atyre. Nëse më kujtohet mirë, përpara 2016, ishte i njëjti diskutim. Ishte Trump, që tha se NATO është e vjetëruar dhe pati diskutime. Por faktet tregojnë se me Trump në Shtëpinë e Bardhë, NATO u forcua, nuk u dobësua”, vijoi Rama.

“Ajo që u konfirmua si objektiv më parë, mbeti i tillë. Nëse sot, mbrojtja evropiane, është më e fortë, apo është bërë më e fortë, kjo ka të bëjë me trysninë amerikane. Ka qenë dëshmitarë i saj, për të rritur shpenzimet. Politika është politikë, zgjedhjet janë zgjedhje.

Ka një mbiballkanizim të politikës dhe në SHBA. Donald Trump është Trump dhe ditën kur zgjedhjet mbarojnë, SHBA i kthehen punës së tyre. Nuk e shoh si tragjedi, është demokracia amerikane ajo që vendos. Të mendosh që do vijë ndonjë rrezik nga SHBA, kjo nënkupton se duhet vërtetë një ekspres”, nënvizoi Rama.

n.s. / dita