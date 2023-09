Rama ndryshon qeverinë, emra të rinj në ministritë e rëndësishme! Rokadë dhe dikastere të reja…

Ndryshon gati gjysma e kabinetit “Rama”. Emra të rinj në dikastere dhe gati të panjohur në politikë. Duket si një qeveri gati teknike, pa ‘dorë të fortë’ nga anëtarë kryesie apo asambleje. Ndër surprizat është ministri i Ekonomisë dhe Financave, Ervin Mete dhe ministër i jashtëm Igli Hasani.

Më tej, kryeministri Edi Rama prezantoi Anila Denaj si ministre e Bujqësisë, Ogerta Manastirliu ministre Sporti dhe Arsimi, duke bërë transferime dhe rokadë të shefeve të dikastereve, Delina Ibrahimaj si ministre për Sipërmarrjen dhe Arbi Mazniku si ministër Shteti për Pushtetin Vendor, duke hapur dy ministri të reja.

Bie në sy fakti se te dikasteri i Shëndetësisë, që është më i atakuari nga SPAK për koncesionin e sterilizimit, është emëruar Albana Kociu, si ministre e Shëndetësisë.

Rama: Në tetor do të mblidhet Kongresi i PS-së,

miratohen ndryshime në strukturë të sekretariatit të PS-së

Kryeministri Edi Rama tha se më tetor do të mblidhet kongresi i PS-së ku do të miratohen ndryshimet në strukturë të sekretariatit të PS-së. ‘Në fillim të tetorit thirret mbledhja e kongresit të PS-së. Me propozim të sekretarit përgjithshëm në detyrë Blendi Klosi unë ju kërkoj të miratoni strukturë dhe përbërjen e re të sekretariatit të Partisë, të cilin do ta votojë asambleja në kongres.

Emrat:

Ardian Çela

Eduart Ndreca

Evis Kushi

Etjen Xhafa

Romnina Kuko

Eridjan Salianji

Milva Ekonomi