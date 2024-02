Rama në Mynih: Kosova të firmosi atë që i kërkohet, nuk ka rëndësi çfarë bën Serbia

Në konferencën e Sigurisë në Mynih, duke diskutuar në panelin mbi “Ballkanin Perëndimor dhe çështjet aktuale, perspektivën e përbashkët dhe të ardhmen e sigurisë globale në një kohë sfidash”, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, u pyet në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi.

Ai tha se Prishtina zyrtare duhet të bëjë pjesën e saj dhe të lërë BE dhe SHBA të merren me Serbinë, sipas tij.

Sipas Ramës, Kosova duhet të bëjë pjesën e saj në planin franko-gjerman, pavarësisht nga veprimet që bën Serbia.

“Por, s’duhen harruar ato që janë objektivat, dhe ku duhet të qëndrojë Kosova. Nuk duhet harruar kjo. Dua të them atë që është për t’u thënë. Kosova nuk po negocion me Serbinë, por po negocion me BE dhe SHBA, siç ne po negociojmë me BE.

Çfarë dua të them se ka një plan franko-gjerman, që është mjaft i qartë, ka gjëra që duhet t’i bëjë njëra palë, dhe gjëra që duhet t’i bëjë pala tjetër. Pse duhet që Kosova të shkojë në Bruksel, ndërkohë që të mbaj anën e saj, të nënshkruajë 1, 2, 3, 4 apo pesë gjëra, të bëjë pjesën e saj dhe t’i lërë ata të merren me palën tjetër.

Nuk është justifikim për të mos bërë gjëra kur pala tjetër sillet keq”, shtoi Rama.

n.s. / dita