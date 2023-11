Rama sqaron marrëveshjen për emigrantët: Është çmenduri! Ja si qëndron e vërteta

Kryeministri Edi Rama ka sqaruar edhe njëherë marrëveshjen me Italinë për emigrantët. Në Forumin e Medias për Europën Juglindore, Rama tha se kjo marrëveshje është raportuar ndryshe nga sa është e vërteta, duke iu referuar këtu raportimeve se në Shqipëri do vijnë vetëm burra.

Sipas Ramës, kjo nuk është e vërtetë, duke sqaruar deklaratën e kryeministres Meloni, e cila tha se “gratë shtatzëna dhe të miturit nuk do të përfshihen në këtë program”.

“Edhe tani nuk e di pas sa ditësh që në bëmë publike këtë marrëveshje me qeverinë italiane për emigrantët më duhet ti përgjigjem pyetjes për rrezikun që mund ti vijë Shqipërisë duke sjellë këtu 3 mijë meshkuj afrikanë, që nuk ka qenë kështu.

Kur kryeministrja italiane e shpjegoi marrëveshjen që gratë shtatzënë dhe të miturit nuk do të përfshihen në këtë program, për shkak të gjendjes së tyre. Do të merren e do cohën menjëherë aty ku i jepet ndihma e menjëhershme. Lajmi që u përcoll ishte asnjë grua dhe fëmijë, vetëm burra afrikan.Më është dashur ta sqaroj!

Do vijnë afrikanët këtu, të uritur seksualisht dhe pastaj zoti e di se cdo të ndodhë kur të shfryjnë dëshirat e tyre një dite tek gratë dhe vajzat shqiptare, deri në këtë pikë.

Pyetja për ju njerëz është kjo: Si mund ta luftojmë këtë? Ky është vetëm një shembull që ka përfshirë dy vende. Kjo nuk është në Shqipëri, është në Itali.

Kështu është, është çmenduri!

Liria e shtrirjes së informacionit e ka tejkaluar lirinë e fjalës dhe ajo çfarë më shqetëson më shumë është se nuk ka më dialog, ka llogore. Ka llogore, parapëlqim” , tha Rama.

a.c./dita