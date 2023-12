Rama takim me skuadrën kombëtare të negociatave me BE-në: Në Bruksel më thanë se…

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar sot një takim me skuadrën kombëtare të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Europian.

Sipas kreut të qeverisë, kjo skuadër shkëlqeu në fazën hyrëse të procesit dhe mori vlerësimet më të larta nga Brukseli.

Më tej, kreu i qeverisë thotë se ata meritojnë falënderimet inkurajuese për të vazhduar më tej, në një rrugë ku çdo hap ngre më lart nivelin e demokracisë dhe institucioneve demokratike në Shqipëri.

“Meritoni që ta konsideroni në aspektin e karrierës profesionale por edhe të kontributit tuja patriotik vitin 2023 si vitin më kuptimplotë. Unë besoj që jo vetëm nuk është pak por është një surprizë pozitive që nga ky proces ku faktikisht ju keni bërë një numër të konsiderueshëm takimesh dhe keni parashtruar 797 çështje, përfundimi është se Shqipëria sot zotëron mbi 50% të kapacitetit për t’u konsideruar gati për anëtarësim në BE. Mbi 50% është shumë duke pasur në konsideratë që jemi në fillim të procesit. Shqipëria është larg së qenit ai vendi i perceptimit që ushqehet së brendshmi nga vetë natyra jonë”, tha Rama.

“Unë në fakt i doja të gjithë dhe doja t’i falenderoja të gjithë. Dua t’ju them shumë sinqërisht dhe e kam pasur shumë frikë këtë moment. Momenti i fillimit të negociatave është një test shumë sfidues. Nuk do të duhej në fakt që duke qenë në krye të qeverisë unë të isha skeptik, për fuqinë dhe aftësinë dhe vullnetin e mirë të admistratës. Kjo është një punë e mirë e administratës shqiptare. Në një farë mënyre ky proces kaq i suksesshëm është dhe një revash i heshtur, por kuptimplotë dhe administratës që e mbajnë dhe e përmirësojnë këtë punë. Duhet të jeni vërtet krenarë dhe të përmbushur. Keni marrë pjesë në këtë revansh, po duke treguar në bankat e provimeve se administrata shqiptare i ka të përbushuara në këtë mision historik. Nuk është e lehtë të imagjinosh 1800 shqiptarë që bëhen bashkë me vite dhe që është një punë në heshtje dhe një punë përpara mijëra e mijëra dokumentave. Besoj që është e falshme dhe frika dhe se mos dilnim të turpëruar nga ky proces. Për hir të së vërtetës, unë nuk di një kënaqësi tjetër më të madhe në këtë proces, ku nuk më kanë munguar momentet për t’u ndjerë i kënaqur për Shqipërinë sesa kënaqësia, që më thoshin se Shqipëria po bën negociata të admirueshme”, vijoi Rama.

j.l./ dita