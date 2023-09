Raporti: 961 sulme kibernetike nga hakerë pro rusë ndaj vendeve dhe organizatave perëndimore brenda gjashtë muajve

Qendra e Zbulimit të Kërcënimeve “VisionWare” (VTIC) zbuloi 961 sulme kibernetike nga hakerë pro rusë ndaj vendeve dhe organizatave perëndimore midis tetorit 2022 dhe marsit 2023, tha një raport zyrtar dërguar agjencisë së lajmeve LUSA të enjten.

I titulluar “Veprimi i grupeve kibernetike pro-ruse kundër shteteve anëtare të NATO-s”, raporti është prodhuar nga VTIC, një qendër e analizës dhe operacioneve të kërcënimeve kibernetike që paralajmëron institucionet publike dhe private globalisht për rreziqet e krimit kibernetik dhe dezinformimit, shkruan LUSA sipas KosovaPress.

Qendra prodhon raporte gjeopolitike lidhur me kërcënimet në studim, monitoron aktorët e rrezikut, njofton në kohë reale sa herë që cenohen të dhënat e institucioneve, prodhon analiza dhe raporte studimore për kërcënimet, të ndarë sipas kohës dhe sektorit të rrezikut.

Analiza e raportit fokusohet në aktivitetin kriminal kibernetik të kryer nga grupet ‘KillNet’ dhe ‘NoName057(16)’ dhe u verifikua nga VisionWare, një kompani 100% portugeze e themeluar në vitin 2005 e specializuar në sigurinë e informacionit, sigurinë kibernetike, teknologjinë e informacionit dhe hetimin mjeko-ligjor, pajtueshmërinë, privatësinë, trajnimin dhe inteligjencën.

Duke folur për LUSA, Bruno Castro, themeluesi i VisionWare, pranoi se nuk ka asnjë konfirmim që hakimi pro rus është i sponsorizuar nga shteti dhe se përfshirja e mundshme e Kremlinit “është e paqartë”.

“Nuk ka asnjë material për të konkluduar se grupet janë të lidhura me Kremlinin (ose GRU – Departamenti i Inteligjencës Qendrore ose FSB – Shërbimi Federal i Sigurisë së Federatës Ruse). Megjithatë, ekziston një strategji sulmuese shumë e mirëkoordinuar, në përputhje me interesat e qeverisë ruse”, theksoi ai.

Sipas raportit, gjithsej 8,347 mesazhe janë analizuar në rrjetin social Telegram: 6,805 i referohen ‘Killnet’ dhe 1,542 që i referohen ‘NoName057(16)’.

Gjatë periudhës së analizuar, sektori më i sulmuar nga grupet në fjalë ishin ata të lidhur me “organet shtetërore, bankat dhe mbrojtjen“, me gjithsej 371 sulme. Janari i vitit 2023 ishte muaji me frekuencën më të lartë të sulmeve, 333, ekuivalente me afërsisht 35% të totalit.

Portugalia ishte viktimë e dy sulmeve të ‘KillNet’, të cilat goditën portalet e autoritetit kombëtar të shëndetësisë (DGS) dhe Fakultetin e Farmacisë.

Në dy tremujorët e analizuar, 41% e sulmeve KillNet ishin në Shtetet e Bashkuara. Estonia, Letonia dhe Lituania, të cilat pësuan 33.9% të sulmeve të kryera nga ky grup dhe Polonia ishin ndër vendet që ishin më të shënjestruara nga ‘NoName057(16)’.

Në periudhën kohore të analizuar, midis dy grupeve të hakerëve, Polonia në veçanti pësoi gjithsej 123 sulme dhe Bashkimi Evropian (BE) dhe Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO) ishin objektiv i 17 sulmeve.

I pyetur se çfarë i pret grupet e hakerëve pro rus, Bruno Castro tha se ata do të vazhdojnë të reagojnë ndaj çështjeve aktuale duke vëzhguar marrëdhëniet e Rusisë me vendet e treta.

“Ky studim, i bazuar në një analizë të detajuar të fenomeneve ditore që monitorojmë nga këto grupe, sugjeron se objektivat do të shkojnë përtej Ukrainës. Për shembull, ‘KillNet’ mori përgjegjësinë për sulmet në shkallë të gjerë të Shpërndarjes së Refuzimit të Shërbimit (DDoS). kundër aeroporteve të mëdha amerikane në tetor të vitit 2022. Këto sulme nuk ndikuan në fluturimet, por ndërprenë ose vonuan shërbimet e aeroportit”, tha ai.

“Të gjitha këto sulme DDoS shkaktojnë dëme reputacioni dhe/ose financiare, shumë prej të cilave janë më të larta se sa ne e kuptojmë. Raporti që po paraqesim thekson zhvillimin e aftësive, burimeve dhe fuqisë përçarëse të këtyre grupeve për të sulmuar shtetet dhe për të kontribuar në destabilizimin e shoqërive”, tha Bruno Castro.

Me moton “Sfida e një Bote të Pasigurt”, VisionWare, e akredituar nga NATO, synon të kontribuojë në suksesin e klientëve të saj, në një marrëdhënie të ngushtë partneriteti, “në një botë që karakterizohet nga inovacione të vazhdueshme teknologjike”, thotë VisionWare.

Rezultatet e raportit, sipas VisionWare, “fitojnë një rëndësi të veçantë me publikimin më të fundit të Strategjisë Kibernetike të Departamentit të Mbrojtjes të SHBA-së 2023, e cila bazohet në luftën midis Rusisë dhe Ukrainës, duke qenë një nga prioritetet globale të strategjisë kibernetike të SHBA.

Në këtë kuptim, thotë VisionWare, skenari në rritje i luftës kibernetike përfaqëson “një nga sfidat më komplekse dhe urgjente me të cilat përballet epoka digjitale”.

“Në këtë formë të re konflikti, ata përdorin aftësitë kibernetike për të arritur qëllimet e tyre politike, strategjike dhe ideologjike.

Sulmet kibernetike dalin nga vende me burime të konsiderueshme që mund të kryejnë operacione kibernetike shumë të sofistikuara, duke sulmuar infrastrukturën kritike, sistemet e mbrojtjes dhe rrjetet qeveritare.

“Këto grupe, të tilla si ‘hakerët’, shpesh përdorin sulme DDoS, prishje të faqeve në internet, shpërndarje informacioni dhe sabotazhe digjitale për të promovuar kauza politike dhe sociale”, thotë kompania portugeze, siç bëjnë edhe sulmet kibernetike jo shtetërore.

Megjithatë, “natyra e decentralizuar dhe shpesh anonime” e bën të vështirë dhënien e përgjegjësisë për veprimet e tyre.

“Lufta kibernetike nuk kufizohet vetëm në sulmet ndërmjet vendeve rivale, por përfshin edhe veprime nga grupet e ‘hakerëve’, kriminelët kibernetikë dhe ekstremistët, të cilët veprojnë me motive të ndryshme dhe kryesisht pa lidhje zyrtare me qeveritë”, përfundon VisionWare.