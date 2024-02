Raporti kritik i UNESCO për Butrintin, reagon ministri Gonxhe: Sfidues ndryshimi i modelit të menaxhimit, do ketë vëmendjen maksimale

Ministri Blendi Gonxhe ka reaguar pas debatit për menaxhimin e Parkut Kombëtar Arkeologjik të Butrintit, pas raportit kritik të UNESCO-s.

Gonxhe thotë se ndryshimi i modelit të menaxhimit, nga shteti me koncesion, e bën më të vështirë procesin, por ai thotë se garanton opinionin publik se do të bëjë më të mirën që së bashku me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, për miradministrimin e ndryshimit të këtj modeli “në zbatim të plotë të standardeve ndërkombëtare dhe të kuadrit ligjor shqiptar në fuqi”.

Raporti i UNESCo për Butrintin ishte mjaft kritik, veçanërisht për ndryshimin e kufijve të parkut, pa vënë në dijeni dhe pa miratimin e UNESCO, si dhe për formën e re të menaxhimit vetëm të një pjese të vogël të Parkut Kombëtar, që përfshin qytetin antik, duke lënë jashtë nën zonat e tjera.

Reagimi i ministrit Gonxhe:

Për Butrintin Në cilësinë e Ministrit përgjegjës për trashëgiminë kulturore dhe njëkohësisht si Kryetar i Bordit Drejtues të Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit (për shkak të funksionit), siguroj opinionin publik për angazhimin dhe vëmendjen maksimale për mirëadministrimin e procesit sfidues të ndryshimit të modelit të menaxhimit të pasurisë kulturore universale të Parkut Kombëtar të Butrintit, në zbatim të plotë të standardeve ndërkombëtare dhe të kuadrit ligjor shqiptar në fuqi. Unë dhe ekipi vlerësojmë gjithashtu rolin e AADF në bashkëpunimin e shkëlqyer për arritjen e parakushteve optimale në mbështetjen e BMF për investimin e çmuar në përthithjen e ekspertizës më të mirë bashkëkohore, teknike e profesionale, të denjë për rëndësinë e pasurisë botërore në fjalë, dhe të domosdoshme për suksesin e kësaj ndërmarrjeje të jashtëzakonshme ku shteti shqiptar është lider, në të mirën e interesit publik dhe ku kryefjala do të jetë transparenca dhe gjithëpërfshirja!

b.m/dita