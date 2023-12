Reshjet e borës, ARRSH tregon zonat ku nuk duhet të lëvizni pa goma dimërore dhe zinxhirë

Temperaturat e ulëta kanë përfshirë të gjithë vendin. Gjatë natës ka pasur reshje bore në akset, Kukës-Shishtavec, Bogë-Theth, Tamarë-Vermosh, Korçë-Dardhë.

Për të shmangur aksidentet dhe problematikat e tjera gjatë udhëtimit, Autoriteti Rrugor Shqiptar u bën apel drejtuesve të automjeteve të tregohen të kujdesshëm dhe të pajisen me goma dimërore dhe zinxhirë kur udhëtojnë në segmentet që janë me prezencë dëbore.

“Gjatë natës ka pasur reshje dëbore me intensitet mesatar në akset Kukës-Shishtavec, Bogë-Theth, Tamarë-Vermosh, Korçë-Dardhë. Mjetet borëpastruese kanë punuar për pastrimin e borës dhe shpërndarjen e kripës. Qarkullimi vijon pa probleme në të gjitha akset nacionale. Drejtuesit e mjeteve të pajisen me goma dimërore dhe zinxhirë kur udhëtojnë për në segmentet e mësipërme që janë me prezencë dëbore, të ulin shpejtësinë, të respektojnë sinjalistikën dhe udhëzimet e Policisë Rrugore”, thuhet në njoftimin e ARRSH.

p.k\dita