Revolucion në Mjekësi: Britania miraton injeksionin novator, që do e trajtojë kancerin në 7 minuta!

Shërbimi Shëndetësor Kombëtar i Britanisë së Madhe (NHS), do të jetë organi i parë në botë që do t’u ofrojë qindra pacientëve në Mbretëri, një injeksion që do të trajtojë kancerin dhe do të shkurtojë kohën e trajtimit deri në tre të katërtat. Pacientët mund të shkurtojnë kohën për të marrë mjekimin (kimio-terapinë) nga 30-60 minuta dhe tani u duhen vetëm 7 minuta. Pas miratimit nga Agjencia Rregullatore e Barnave dhe Produkteve të Kujdesit Shëndetësor (MHRA), NHS tha të martën se pacientët e kualifikuar të trajtuar me imunoterapinë atezolizumab do të marrin injeksionin që do të thjeshtojë ekipet e kancerit.

“Ky miratim jo vetëm që do të na lejojë të ofrojmë kujdes më të shpejtë dhe më të përshtatshëm për pacientët tanë, por do t’u mundësojë ekipeve tona të trajtojnë më shumë pacientë gjatë ditës”, tha Dr. Alexander Martin, Konsulent Onkolog në West Suffolk NHS Foundation Trust. Gjithashtu, ky injeksion do të jetë nënlëkuror, ndryshe nga trajtimi me atezolizumab, i njohur edhe si Tecentriq, i cili u jepet pacientëve në mënyrë intravenoze, direkt përmes një pickimi, i cili shpesh mund të zgjasë rreth 30 minuta, ose deri në një orë.

“Duhen afërsisht shtatë minuta, krahasuar me 30 deri në 60 minuta për metodën aktuale të infuzionit intravenoz”, thotë Marius Scholtz, Drejtor Mjekësor i Roche Products Limited. Atezolizumab është një ilaç imunoterapie që jepet me transfuzion dhe ndihmon sistemin imunitar të pacientit të gjejë dhe shkatërrojë qelizat e kancerit. Tani me injeksionin e ri, NHS tha se pret që shumica e rreth 3,600 pacientëve të planifikuar, të fillojnë trajtimin me Atezolizumab për të zgjedhur injeksionin.