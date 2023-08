Roboti më i zgjuar në botë, parashikon të ardhmen e njerëzimit pas një shekulli! (VIDEO)

Ameca është aktualisht roboti humanoid më inteligjent në planet. E krijuar nga një kompani britanike, kjo figurë e mundësuar nga Inteligjenca Artificiale, ka qenë në qendër të vëmendjes në më shumë se një rast për përgjigjet e tij shqetësuese për njerëzimin, ose mënyrën se si ai vizatoi një mace me stilolaps dhe letër. Tani ai përgjigjet edhe se si do të jemi pas 100 vjetësh.

Një shekull ekzistence nuk është sa hap e mbyll sytë në një epokë gjeologjike, por është një kohë e gjatë kur bëhet fjalë për marrëdhëniet njerëzore. Krijuesit dhe pronarët e Ameca kanë dashur ta pyesin se si mendoni se do të jetë njerëzimi pas 100 vjetësh. Duke marrë parasysh të gjitha problemet që vuajmë nga kriza energjetike dhe ndryshimet klimatike.

Për habinë e të gjithë të pranishmëve dhe të përdoruesve që ndjekin ecurinë e këtij roboti në YouTube, përgjigja ka qenë shumë pozitive. Pasi u rrudh për një moment, Ameca u përgjigj se: “Unë mendoj se në 100 vjet njerëzimi do të jetë shumë më i mirë”.

Kompania Engineered Arts ka publikuar së fundmi videon në të cilën shihen shprehjet dhe mënyrën se si e thotë. Pavarësisht se përgjigja është pozitive, do të ishte e nevojshme ta pyesim atë se çfarë do të thotë Ameca me “të jesh shumë më mirë” dhe gjithashtu “për shkak të çfarë”.

Disa media kanë theksuar se roboti humanoid nuk ka folur për dominim të makinave në stilin e filmave Terminator. Por gjithçka, siç thonë ata, do të duhet të shkojë në të ardhmen. Tani për tani ka shumë që kanë kritikuar zbatimin në rritje të inteligjencës artificiale. Krijuesi i chatbot-eve e kundërshtoi shpikjen e tij, madje edhe aktorë si Samuel L. Jackson e kanë kundërshtuar këtë.

Për momentin asgjë nuk ka ndodhur dhe pavarësisht përgjigjeve shqetësuese që Ameca jep ndonjëherë, Engineered Arts vazhdon të studiojë sjelljen e saj dhe mbi të gjitha të përmirësojë aftësitë e saj për ta bërë atë sa më njerëzor. E gjithë kjo do të shërbejë që në të ardhmen e afërt robotët të jenë në gjendje të zëvendësojnë forcën njerëzore në punë dhe detyra të ndryshme.

Pa spekulime të mëtejshme, do të duhet të mbajmë përgjigjen pozitive që ka dhënë ky robot humanoid. Shpresojmë se është e vërtetë dhe qenia njerëzore mund të kapërcejë të gjitha problemet dhe kontradiktat që ai vuan aktualisht, veçanërisht ndryshimet klimatike që po rrezikojnë shoqëritë siç i njohim ne. /A.Q/