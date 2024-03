Rrebeshe të shpejta dhe shtrëngata, parashikimi i motit për sot

Ditën e sotme vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga e njëjta situatë meteorologjike me mbizotërim të motit të vranët dhe reshje shiu të cilat do të jenë prezente që prej orëve të mesnatës.

Reshjet do të jenë të herëpasherëshme me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të vendit e lokalisht mesatar në formën e rrebesheve të shpejta dhe shtrëngatave afatshkurtra.

Në relievet malore në lartësitë mbi 1000 metër reshje dëbore me intensitet të ulët. Era do të fryjë me drejtim jugperëndim – juglindje me shpejtësi 1-7m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare e lugina era fiton shpejtësi deri në 11m/sek shoqëruar me dallgëzim të forcës 1-3 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 0 deri 8°C

në zonat e ulëta 2 deri 14°C

në zonat bregdetare 3 deri 14 °C.

