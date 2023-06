Rrëfimi i rrallë i Lenka Çukos

Nga Jovan Bizhyti

Lenka Çuko, një ish udhëheqëse në sferat e larta të shtetit komunist, nuk ka dashur asnjëherë të prononcohet për jetën e saj, pavarësisht provokimeve të herëpashershme që i kanë bërë figurës së saj opinionistë të ndryshëm në shtyp e në debatet televizive. Unë e njoh Lenka Çukon që në rininë e saj në Krutje të Lushnjës, jo pak por rreth 60 vite më parë. Dhe më pas, nga viti 1976 e deri në vitin e ndryshimeve demokratike 1990, kemi punuar së bashku si në Lushnjë dhe në Tiranë në KQ të Partisë. Ajo ka qenë dhe mbetet një shoqe dhe një grua dinjitoze, një burrneshë, që jo vetëm i ka kryer me kompetencë e me kurajo detyrat e përgjegjësitë që ka marrë mbi vete, por i ka përballuar ato me sukses, duke u ndeshur ballë për ballë me çdo trysni e mentalitet konservator, që kanë dashur ta ulin rrolin e gruas në shoqëri.

Lenka, së bashku dhe me Themije Thomain, ish Ministre e Bujqësisë, Tefta Camin, ish Ministre e Arsimit, e shumë shoqe të tjera në radhët e udhëheqjes së shtetit komunist në ato kohë, treguan forcën dhe aftësinë e tyre për detyrat e ngarkuara, në disa raste duke treguar aftësi organizative më të suksesshme se burrat.

Një ditë duke pirë kafe i thashë:

-Fol, jepu përgjigje atyre që flasin lartë e poshtë badihava, pa të njohur dhe pa ditur kush është Lenka Çuko.

-Jo,- më tha,- dinjiteti i njeriut nuk vihet në vend me intervista shtypi, apo me debate në studiot televizive. Unë jam kjo që jam. Shokët dhe shoqet që kanë punuar me mua, më njohin kush jam, e njohin nivelin tim, karakterin dhe dinjitetin, të cilat i kam formuar në punë e sipër. Edhe populli i rrethit të Lushnjës ku unë kam jetuar e punuar një kohë të gjatë, më njohin dhe më kanë vlerësuar për aq kohë sa kamë punuar e drejtuar në këtë rreth. Sa për shkollën, unë vërtetë kam qenë një vajzë fshati, por arsimi i mesëm bazë i imi ka qenë gjimnazi, ku fshati im Krutja e Lushnjës, pati privilegjin në fillimet e viteve 60-të që ishte ndër fshatrat e parë që ngriti arsimin e mesëm, gjimnaz, kur dhe qyteti i Lushnjes sapo ishte bërë me gjimnaz nga fundi i viteve 50-të.

Sigurisht, me kalimin e kohës, unë vazhdova studimet e larta, një kohë si studente e rregullt në Shkollën e Lartë të Partisë në Tiranë dhe më pas specializimet në filozofi dhe në ekonomi politike. Çfarë kanë më tepër politikanet sot? Gradat shkencore sot në mjaft raste, janë bërë si fletët e lavdërimit që jepeshin dikur në kohën tonë, pasi jepen me opinione dhe mbi bazën e karrierës e posteve që mbajnë. Në sistemin tonë, gradat nuk fitoheshin me poste, por me punë studimore-shkencore e me rezultate.

Deri në vitet 60-të e diçka më pas, në instancat shtetërore dhe partiake, dominonin kuadrot e dalë nga koha e luftës, që veç përvojës e pjekurisë së moshës, shumë prej tyre, sidomos të rangjeve të larta, kryen studime të larta kryesisht në fushat politike dhe në filozofi në vendet e lindjes komuniste dhe sidomos në BS. Unë i përkisja një brezi më pas, më të ri, të arsimuar në shkollat tona dhe që përgatitjen arsimore e kam kryer gradualisht në të gjitha shkallët e arsimit të mesëm e të lartë brenda vendit. Njerëzit që më njohin e kanë punuar me mua, e dinë kush është Lenka Çuko dhe jo më pak u takon dhe atyre të reagojnë, të flasin e të shkruajnë për këto të vërteta, që edhe njerëzit keqdashës që flasin lart e poshtë pa doganë, të mësojnë të vërtetën dhe të mos mashtrojnë me dinjitetin e të tjerëve.

– Është e vërtetë,- i thashë,- si një nga ata shokë dhe bashkëpunëtor i afërt me ty, kam qenë dhe unë, që duke dëgjuar këto shpifje e denigrime, sidomos ndaj një gruaje shumë të respektuar, jam ndjerë i keqardhur.

Në bisedë të lirë duke pirë kafe, ajo nëpërmjet ndërhyrjeve të mija, ka sqaruar shumë të vërteta të jetës së saj, detyrat që ka kryer në të gjitha shkallët e karrierës, arsimimin e lartë politik, rezultatet që ka arritur si drejtuese, që nga ekonomia bujqësore e Krutjes në Myzeqenë e Lushnjes, pastaj si drejtuese kryesore në rrethin e Lushnjes dhe deri në sferat e larta, si Sekretare e KQ të Partisë, pranë Enver Hoxhës.

Midis të tjerave, ka përmendur dhe disa momente të vështira që kaloi në jetën e saj pas viteve 90-të, akuzën që iu ngarkua për “Gjenocid”, së bashku me shokët e tjerë të ish Byrosë Politike, duke u dënuar me disa vite burgim. Ajo, si në hetuesi, në gjyq dhe në këto biseda të lira, ka sqaruar me këmbëngulje se:

– Personalisht nuk kam dënuar e nuk i kam cenuar lirinë askujt. Dënimet dhe internimet, i kanë dhënë organet e drejtësisë, një komision shtetëror në Tiranë, sipas ligjeve të asaj kohe. Sigurisht, ne si udhëheqës politikë kemi patur përgjegjësinë tonë morale e politike, por asnjëherë përgjegjësi e faje ligjore të drejtë për drejta, për të cilat na përfshiu dënimi kolektiv.

***

Megjithatë, ajo asnjëherë nuk ka shprehur pakënaqësi për çka ka ndodhur. Aktualisht jeton në Tiranë me burrin dhe me fëmijët. Gjatë bisedës sqaron se sistemi i kaluar nuk ishte komunist, siç thuhet shpesh, komunizmi është një arritje e madhe, një stad i lartë shoqëror, që duhet të arrijë shoqëria për të qenë komunizëm. Shqipëria pas çlirimit me luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare, kaloi nga sistemi feudal me disa forma fillestare kapitaliste, në një sistem socialist, edhe ky fillestar, pasi në hapat e para ishte i gërshetuar me normat kapitaliste, sidomos në shtyllën e pronësisë, ku ekzistonin të dy pronat, edhe ajo private kapitaliste dhe fillesat e pronës kolektive socialiste. Dhe kjo ishte e nevojshme në hapat e para të ngritjes së shtetit të ri socialist të punëtorëve dhe fshatarëve. Këto terma kish në përmbajtje ai shtet, sepse fitorja e luftës Nacionalçlirimtare. solli një përmbysje të madhe, jo vetëm çlirimin nga pushtimi nazi-fashist, por solli përmbysjen edhe të klasës së bejlerëve e agallarëve, që administronin pjesën më të madhe të pronësisë së vendit, duke shfrytëzuar djersën e popullit. Shumë fshatra të Myzeqesë kanë qenë çifligje të bejlerëve e agallarëve që shfrytëzonin krahun e punës të fshatarëve.

Partia komuniste që udhëhoqi atë luftë çlirimtare e vetme, e meritoi marrjen e pushtetit, pasi partitë e tjera nacionaliste si, Balli Kombëtar dhe Legaliteti, e tradhtuan idealin e luftës dhe u bashkuan me pushtuesit deri në fund dhe ku krerët e tyre kolaboracionistë ikën bashkë me pushtuesit në arrati jashtë vendit. Pas çlirimit, pushteti u takonte atyre që bënë luftën, fitimtarëve, punëtorëve e fshatarëve dhe partia që i udhëhoqi ata në luftë, pas çlirimit nuk u quajt më “Partia Komuniste”, por “Partia e Punës e Shqipërisë” e punëtorëve dhe e fshatarëve. Bile dhe anëtarësimin në parti ajo në përqindjen më të lartë, e kishte nga radhët e punëtorëve dhe fshatarëve dhe më pak nga superstruktura intelektuale.

Shumë vite më pas, kur u mendua se u ndërtua baza sociale dhe ekonomike e shtetit socialist, u kalua gradualisht në mbizotërimin e pronës kolektive dhe venitjen gjithnjë e më tepër të pronës private kapitaliste. Në këto kushte. mbizotërimi i pronës kolektive, pati arritjet e veta, të cilat treguan të vërtetën e asaj që thotë populli se, “Bashkimi bënë fuqinë” dhe ai bashkim qoftë i pronësisë, qoftë dhe i krahëve të punës, bëri që të arriheshin dhe shumë suksese e përparime. Bujqësia veçanërisht, si shtylla kryesore e ekonomisë, arriti përparime, duke u bërë mbështetja e rëndësishme për ekonomin e vendit. Sot, as që mund të mendohet për të arritur ato përparime, qoftë në shfrytëzimin e sistemimin e tokës, qoftë dhe me rendimentet e kulturave e shfrytëzimin e sipërfaqeve bujqësore.

Edhe prona që ishte e përgjithshme kolektive e shtetërore, sot thuhet se është kthyer sërish tek i zoti, por nuk është kthyer plotësisht. Abuzohet shumë me këtë dhe e keqja është se kanë abuzuar vetë pushtetarët, që shumë prej tyre, sot janë bërë milionerë! Si mund të bëhesh milioner me rrogën e shtetit, sado e lartë të jetë ajo?! Ne vërtetë ishim në sferat e larta të atij pushteti që lamë pas, por ne e mbyllëm karrierën tonë vetëm me rrogën që merrnim jo më shumë se dyfishi i pagës mesatare të një punëtori të kualifikuar. Shumë nga ne të sferave më të larta, mbetëm dhe pa shtëpi, se banesave ku strehoheshim u doli pronari. U hodhëm në rrugë pa punë, pa të ardhura, duke u mbështetur vetëm tek fëmijët për strehim dhe me pensionin minimal që marim si gjithë qytetarët.

Sot, një pushtetar i lartë, nuk krahasohet me ne. Ai në këto 30 vjet të demokracisë, është bërë me dy apo tre shtëpi, ku njëra është në bregdet, ka dy-tre makina personale, ka biznesin e tij që i sjell të ardhura të larta, ka dhe fëmijët të shkolluar në universitetet e Europës e Amerikës. Dikush mund të thotë se këto arritje i solli sistemi që po jetojmë. Po, sistemi është për të gjithë popullin, jo vetëm për pushtetarët. Vërehet një diferencë e madhe midis klasës së pasur dhe të varfërve. Dhe kjo klasë e pasur si për çudi, përfshin sërën e politikanëve dhe çudia më e madhe është se përfshin edhe njerëz me të kaluar shumë ordinere, që janë pasuruar në mënyrë të dyshimtë, duke qenë njëkohësisht dhe miq të politikanëve!

Në këtë sistem, vërtetë ka më shumë liri fjale e veprimi, vërtetë të krijon edhe shanse të tregosh aftësitë për t’u pasuruar e për një jetë më të mirë, por jo të abuzosh në kurriz të popullit e të pasurisë kombëtare. Sistemi që lamë pas nuk i lejonte absolutisht këto abuzime, vepronte me dorë të hekurt. Ndaj dhe u bënë gjithë ato vepra të mëdha bujqësore e industriale, që shumë prej tyre janë dhe sot bazë e ekonomisë sonë. Unë i përjetoj me keqardhje këto qëndrime abuzive që vërehen në jetën e përditshme.

***

Kur unë theksova se në opinion flitet që ju i keni kaluar shpejt shkallët e karrierës, nga një vajzë e thjeshtë fshatare, në detyrat e larta si drejtuese politike, deri pranë Enver Hoxhës?!

Ajo buzëqeshi dhe pasi ktheu ngadalë filxhanin e kafes, shtoi më tej:

– Unë në fillimet e jetës sime, kështu kam qenë, një vajzë e thjeshtë fshatare. U rrita në një familje që e kishte lidhur jetën me bujqësinë, me tokën dhe siguronte të ardhurat me punën dhe djersën e ballit. Këtë edukatë mora dhe unë, që vetëm puna dhe djersa të sjellin të ardhura dhe mirëqenie. Në rininë time, kushtet e fshatit nuk ishin këto që janë sot, ishin vitet 50-të, kur vendi sapo kishte dalë nga lufta Nacionalçlirimtare, i djegur e i shkatërruar dhe shoqëria përjetonte nivel të ulët ekonomik e mentalitete të prapambetura. Në këto kushte, shumë familje fshatare në Myzeqe, e përqafuan pa hezitim jetën e re të sapo nisur në atë sistem të ri socialist. Bashkimi i krahëve të punës në kooperativë bujqësore, lindi për herë të parë si iniciativë në fshatin tim në Krutje bashkë me fshatrat për rreth. U krijuan brigadat e para të punës me djem e vajza të reja. Dhe kjo iniciativë nisi të shtrihej jo vetëm në Myzeqe, por në gjithë zonat fushore e kodrinore, më pas dhe në ato malore në shkallë vendi. Ne një grup të rinjsh dhe të rejash në Krutje, nxitëm e gjallëruam dhe lëvizjen kulturore, artistike dhe sportive në fshat, pasi kolektivizimi në punë, na shtynte të bashkoheshim dhe në grupet artistike e sportive.

Unë, bashkë me shumë shoqe të tjera në fshat, ngritëm skuadrën e parë të volejbollit të vajzave në Krutje, që vite më pas bëri emër me rezultatet e arritura deri më sot. Ishin ditë të bukura pune e jete, ku të rinjtë e të rejat i jepnin tonin arritjeve në punë dhe në emancipimin e mëtejshëm të shoqërisë, veçanërisht grave dhe vajzave.

Unë kam patur fatin të isha njëra nga vajzat që u ngarkova dhe me detyra të ndryshme partie e shtetërore në kooperativë, që nga brigadiere, përgjegjëse sektori dhe sekretare e byrosë së partisë në kooperativën e Krutjes. Sigurisht në detyrat që m’u ngarkuan, s’ishte vetëm puna dhe përpjekjet e mia për të arritur suksese, por ishte dhe puna e kuadrove, e specialistëve dhe e gjithë kooperativistëve, që e rreshtuan kooperativën e Krutjes ndër ekonomitë e përparuara të rrethit. Kam punuar në Krutje me shumë kuadro e specialistë, që me punën e tyre bënë emër, ndër ta ishin: Veterineri Viktor Puka, agronomët Dhimitër Papa, Argjir Prifti, Dhimitër Çili dhe disa nga specialistët, që më pas kaluan punonjës shkencorë në Institutin e Kërkimeve Bujqësore të Lushnjës, një Institut Shkencor me emër, i specializuar veçanërisht për grurin dhe pambukun.

Në vitin 1976, u emërova Sekretare e Parë e Partisë në rrethin e Lushnjës. Sigurisht ishte një përgjegjësi e madhe, Lushnja ishte një rreth me peshë në bujqësi e blegtori. Në këtë detyrë u mbështeta dhe me një staf të aftë drejtues partie dhe shtetërore, siç ishin: Kryetari i Komitetit Ekzekutiv, Mark Ndou, sekretarët e Komitetit të Partisë, Jovan Bizhyti, Gjergji Velo, Rudi Monari, drejtues të tjerë të pushtetit në rreth si, Themije Billo (Shtëmbari), Agim Gjermeni, Mynyr Çomo, Filip Boçi, Dodë Doda, Dhimitër Çili, Ilia Pali, Ristan Gorreja dhe shumë kuadro e specialistë të niveli të lartë shkencor, që Lushnja i krijoi ndër vite, të drejtuar shkencërisht dhe nga Instituti Shkencor i Bujqësisë që kishte Lushnja, ku militonin shkencëtarët më të mirë të vendit për bujqësinë.

(Vijon nesër)