Rrëmbimi dhe vrasja e Jani Prengës, GJKKO shtyn seancën në ngarkim të Dritan Rexhepit

Procesi ndaj tij në vendin tonë ka nisur prej disa muajsh, këtë të enjte Prokuroria do lexonte kërkesën për provat që do sjellë në proces. Më herët është dënuar me burg për jetë Festim Bexhdili, kopshtari i kompleksit “Golden Resort” ku u mbajt peng Jan Prenga, si dhe me tre vite burg menaxheri i resortit, Olsi Turja.