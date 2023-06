Një 18-vjeçar po lufton me vdekjen, teksa ka rrezikuar të mbytet në plazhin e Tales në Lezhë.

Ngjarja ka ndodhur gjatë pasdites së sotme. I riu është marrë me urgjencë nga autoambulanca dhe është dërguar në spitalin e Lezhës, ku mësohet se ndodhet në gjendje të rëndë për jetën. Identiteti i tij ende nuk është bërë i ditur dhe as rrethanat, teksa mësohet se është shpëtuar nga pushues të tjerë dhe rrethi shoqëror me të cilin ndodhej në plazh.