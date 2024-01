Rritja e numrit të mjeteve dhe trafikut rrugor: Ulet numri i aksidenteve rrugore

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka bërë një analizë të vitit 2023, ndërsa thekson se kryefjala e vitit të kaluar ka qenë rritja e ndjeshme e turizmit, por që ka ndikuar edhe në rritjen e numrit të mjeteve në lëvizje dhe trafikut rrugor.

Statistikat për vitin 2023 tregojnë se: 2.74 milionë mjete të huaja kanë hyrë në territorin shqiptar, duke i shtuar trafikut rrugor në Shqipëri +30,034 mjete në ditë në qarkullim. Flota aktive e mjeteve vendase dhe të huaja në total llogaritet në 897,833 mjete, ose 51% më shumë krahasuar me vitin 2018.

Ndërkohë, pavarësisht fluksit të shtuar në rrugët e Shqipërisë, në krahasim me vitin 2018, numri i aksidenteve rrugore është ulur me -22.4%. Edhe numri i viktimave nga aksidentet rrugore është ulur me 10.3% me ulje të indeksit të vdekshmërisë për 10,000 mjete me -41.7%!

p.c. / dita