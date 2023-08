Rusia po përgatitet të nisë anijen e saj të parë kozmike në Hënë që nga viti 1976

Anija kozmike Luna-25 do të niset më 11 gusht në orën 2 të Moskës, njoftoi Roscosmos në një deklaratë, në një kohë kur fuqitë botërore si SHBA dhe Kina kanë misione të shumta në Hënë.

Roscosmos deklaroi se raketa Soyuz u montua në Kozmodromin Vostochny në Lindjen e Largët për lëshimin e Luna-25, e cila do të ulet pranë polit jugor të Hënës, në “terrene të vështirë”. Fluturimi duhet të zgjasë nga katër ditë e gjysmë deri në pesë ditë e gjysmë, sipas të dhënave të publikuara nga Roscosmos.

Kur të zbresë në Hënë, Luna-25, me peshë 800 kilogramë, do të ngarkohet të marrë mostra dhe të analizojë tokën për të paktën një vit dhe të kryejë kërkime shkencore afatgjata, tha agjencia ruse e hapësirës. Ky do të jetë misioni i parë i programit të Hënës së Re të Rusisë, i cili vjen ndërsa Moska kërkon të forcojë bashkëpunimin e saj hapësinor me Pekinin mes tensioneve me fuqitë hapësinore perëndimore për luftën në Ukrainë.

Pas fillimit të ofensivës ruse në Ukrainë, Agjencia Evropiane e Hapësirës (ESA) njoftoi se nuk do të bashkëpunonte më me Rusinë në nisjen e Luna-25, as në misionet e ardhshme 26 dhe 27. Edhe pse agjencia evropiane u tërhoq, njoftoi Moska se do të vazhdojë projektet e saj në lidhje me Hënën dhe do të zëvendësojë pajisjet ESA me pajisje shkencore të prodhimit rus.

Misioni i fundit në Hënë u krye në kohën e Bashkimit Sovjetik, dhe ishte sonda hapësinore Luna 24, në 1976.

Që nga rënia e Bashkimit Sovjetik, Moska është përpjekur të përparojë në fushën e eksplorimit të hapësirës dhe konkurrentët e saj nuk janë vetëm shtetet, por edhe kompanitë private si SpaceX e miliarderit amerikan Elon Musk.

