VIDEO: Rusia qëllon me dron pranë autokolonës ku ndodheshin Mitsotakis dhe Zelensky

Një dron i dyshuar rus ka shpërthyer vetëm pak metra larg autokolonës që transportonte kryeministrin grek në Ukrainë, bëjnë me dije mediat e vendit fqinj.

Sipas të dhënave paraprake, droni ka shpërthyer shumë pranë makinës ku ndodhej presidenti i Ukrainës, Volodomyr Zelensky, dhe vetëm 150 metra larg autokolonës me kryeministrin grek.

Stavros Papastavrou, politikan grek, i cili ishte pjesë e delegacionit në Ukrainë tha për mediat greke se “të gjithë janë shëndoshë e mirë”.

Takimi mes Mitsotakis dhe Volodymir Zelenskyt është duke vijuar në këto momente.

Kryeministri grek mbërriti në Ukrainë pa paralajmërim me qëllim që të qëndronte disa orë përpara se të shkonte në Bukuresht për Samitin e PPE.

Megjithatë, gjatë qëndrimit në Odessa u lëshua alarmi për sulme ajrore.

Mediat lokale raportojnë se Odessa u godit ose nga një raketë Iskander ose një raketë Onyx. Zyrtarisht nuk është bërë asnjë njoftim lidhur me këtë sulm.

Komanda ushtarake e Odesës u bëri thirrje banorëve rreth orës 14:00 të mesditës së sotme që të shkonin në strehimore. Sipas përdoruesve të Telegram, pesë persona u vranë dhe disa të tjerë janë plagosur nga sulmi.

Mediat ukrainase shkruajnë se Greqia dhe Ukraina pritet të dalin me një deklaratë të përbashkët për incidentin.

