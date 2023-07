Samiti i NATO-s në Lituani, Begaj: Moment vendimtar për sigurinë e rajonit euroatlantik

Një moment vendimtar për sigurinë e rajonit Euro-Atlantik, e ka konsideruar Presidenti i Republikës, Bajram Begaj Samin e NATO-S në Vilnius.

“Mbledhja e NATO-s në Vilnius është një moment vendimtar për sigurinë e rajonit Euro-Atlantik.

Vendimet e këtij samiti do të jenë të dobishme në forcimin e kohezionit dhe unitetit të Aleancës sonë, si dhe në ofrimin e mbështetjes për Ukrainën.

Shqipëria vazhdon të jetë e palëkundur në mbështetjen e përpjekjeve të Aleancës për të forcuar masat e ndëshkimit dhe mbrojtjes.” shkruan Begaj në një postim në Twitter.

The NATO summit in Vilnius is a pivotal moment for the security of the Euro-Atlantic region.

The decisions made during this summit will be instrumental in bolstering the cohesion and unity of our Alliance, as well as providing extended support for Ukraine.

