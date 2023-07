Gjatë qëndrimit në Vilnisu, ku mori pjesë në Samitn e NATO-s, kryeministri Edi Rama ka zhvilluar takime dy palëshe me krerë shtetesh, pjesëmarrës gjithashtu në takim.

Kreu i qeverisë ndau me ndjekësit në rrjetet sociale, takimin me Presidentin turk Rexhep Taip Erdogan, ndërsa shkruan se diskutoi me të edhe mbi situatën në veri të Kosovës

“Vilnius, Lituani – Me Presidentin Erdoğan, në takimin bilateral për situatën në rajonin tonë dhe veçanërisht në Veriun e Kosovës”- shkruan Rama