Samiti i Vilnius/ Anëtarët e NATO-s bien dakord për anëtarësimin e Ukrainës! Stoltenberg: Procesi, rrugë me një hap

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, përmes një deklarate për mediet nga Samiti i Vilnius, ka pohuar se Ukraina do të bëhet anëtare e NATO-s në të ardhmen dhe se procesi i anëtarësimit të vendit do të kalojë nga një rrugë me dy hapa në një rrugë me një hap.

Një ftesë për Ukrainën për t’iu bashkuar Aleancës Veriatlantike do të lëshohej kur aleatët të bien dakord dhe të plotësohen kushtet, tha Stoltenberg.

Shefi i NATO-s tha gjithashtu se mezi pret të mirëpresë Suedinë si anëtare të Aleancës.

Më poshtë, disa nga arritjet e Samitit të Vilnius gjatë takimit të sotëm, që pritet të bëhen publike nga Stoltenberg pasditen e kësaj të marte:

Një program i ri ndihme multi-ajrore për Ukrainën për të ndihmuar në rindërtimin e sektorit të sigurisë dhe mbrojtjes së Ukrainës.

Këshilli i ri i NATO-s në Ukrainë ku ku palët takohen “si të barabartë” – takimi inaugurues do të mbahet nesër me praninë e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky.

Anëtarët kanë ofruar “planin më të plotë të mbrojtjes që nga fundi i Luftës së Ftohtë” për t’iu kundërvënë dy kërcënimeve kryesore të NATO-s – Rusisë dhe terrorizmit.

Sipas planeve NATO do të ketë 300,000 trupa në “gatishmëri të lartë”.

Shpenzimet e mbrojtjes nga anëtarët evropianë do të rriten me 3.8% në 2023.

Sot, anëtarët ranë dakord të investojnë të paktën 2% të prodhimit të brendshëm bruto (PBB) çdo vit në mbrojtje.

Kina “po sfidon gjithnjë e më shumë rregullat e rendit ndërkombëtar dhe refuzon të dënojë Rusinë”, kështu që anëtarët bien dakord që të punojnë së bashku për t’u “mbrojtur kundër sjelljes shtrënguese të Kinës”.