Sëmundja e rrallë dhe e pashërueshme nga e cila vuan Celine Dion

Këngëtarja e njohur franko-kanadeze, Celine Dion, mjaft e famshme në vitet 2000, po vuan nga një çrregullim neurologjik i quajtur sindroma e personit të ngurtë. Kjo sindromë bën që trupi të sulmojë qelizat e veta nervore.

Këngëtarja e “My Heart Will Go On”, hitit kolonë zanore të “Titanic”-ut, u detyrua të anulonte angazhimet e saj në turne dhjetorin e kaluar pasi zbuloi se ishte diagnostikuar me Sindromën e Personit të ngurtë – një sëmundje e rrallë neurologjike që shkakton konvulsione të rënda.