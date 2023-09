Sëmuren kontrollorët, anulohen mbi 160 fluturime në Londër

Aeroporti Gatwick i Londrës njoftoi ditën e djeshme se ishte detyruar të anulonte më shumë se 160 fluturime deri të dielën për shkak të mungesës të kontrollorëve, kryesisht për shkak të COVID-19.

Numri i fluturimeve do të kufizohet “në 800 në ditë ” (nisje dhe mbërritje) dhe kjo do të zgjasë “deri të shtunën më 1 tetor”, tha aeroporti në një deklaratë, në të cilën sqaroi se vendimi është marrë në marrëveshje me NATS, Autoriteti britanik i kontrollit të trafikut ajror.

30 % e auditorëve janë aktualisht të padisponueshëm për arsye të ndryshme mjekësore, përfshirë COVID-19″, thuhet në njoftim.

Vështirësitë me të cilat përballet autoriteti britanik i kontrollit të trafikut ajror vijnë pas ndërprerjes gjigante në fund të gushtit që rezultoi në anulimin e pothuajse 2000 fluturimeve gjatë dy ditëve dhe shumë vonesa.

Autoriteti britanik i aviacionit civil CAA kishte njoftuar një hetim të pavarur për “çështjet më të gjera që lidhen me dështimin e sistemit dhe mënyrën se si NATS reagoi ndaj incidentit”.

p.k\dita