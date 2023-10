Sfida me Çekinë, Sylvinho publikon listën me 25 lojtarët e përzgjedhur, rikthehet Broja 

Më 12 tetor, në “Air Albania”, Shqipëria luan finalen e radhës, më të rëndësishmen, teksa pret Republikën Çeke, një ndeshje që pritet të vendos shumë mbi kualifikueset “Euro2024”.

Trajneri Sylvinho ka publikuar listën me lojtarët që do të ketë në dispozicion për këtë takim, por edhe për miqësoren me Bullgarinë.

Në listën e përbërë nga 25 futbollistë ka ndryshime të pakta në krahasim me sfidat ndaj Çekisë dhe Polonisë në shtator.

Rikthehet me Kombëtaren sulmuesi Armando Broja, i cili e ka lënë pas dëmtimin në gju dhe së fundmi edhe ka luajtur me Celsin në Premier Ligë.

Këtë herë do të mungojë Odise Roshi, ndërsa pjesa tjetër e futbollistëve janë konfirmuar nga ana e trajnerit brazilian të Kombëtares.

Shqipëria do të nisë zyrtarisht përgatitjet të hënën, më 9 tetor, në “Shtëpinë e Futbollit”. Lojtarët do të grumbullohen në kryeqytet, ndërkohë që është programuar që trajneri Sylvinho të dalë në konferencë për mediat ditën e shtunë prej orës 11:00 në sallën e konferencave në “Shtëpinë e Futbollit”.

Kombëtarja kuqezi do t’i luajë në “Air Albania” të dyja ndeshjet e tetorit. Fillimisht Shqipëria përballet me Çekinë më 12 tetor, prej orës 20:45, ndërsa më pas në program është miqësorja me Bullgarinë më 17 tetor, ora 18:00.

p.k\dita