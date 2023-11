Sfida me Ishujt Faroe në “Air Albania”, FSHF del me njoftimin e rëndësishëm për tifozët

Shqipëria do të presë në “Air Albania” Ishujt Faroe ditën e nesërme në orën 20:45, për të përmbyllur një fushatë fantastike kualifikuese, me kuqezinjtë që ja dolën të jenë pjesë e Europianit që do të mbahet në verë në Gjermani.

Gjithsesi për këtë takim, Federata Shqiptare e Futbollit bëri një njoftim të rëndësishëm për tifozët që do të jenë të pranishëm në stadium.

Njoftimi:

Federata Shqiptare e Futbollit dëshiron të njoftojë të gjithë tifozët shqiptarë që do të jenë të pranishëm në ndeshjen e ditës së nesërme Shqipëri – Ishujt Faroe, (20 nëntor, ora 20:45), e vlefshme për kualifikueset e Kampionatit Europian “Gjermani 2024” mbi orarin e hyrjes në stadiumin “Air Albania”.

Hyrja e tifozëve në stadium do të nisë nga ora 17:45. FSHF kërkon bashkëpunimin e të gjithë tifozëve shqiptarë që do të ndjekin ndeshjen në stadium të paraqiten në kohë, në mënyrë që të mos krijohen radhë ose vonesa dhe të gjithë të jenë në vendin e tyre në ora 20:45, kur pritet të nisë edhe kjo ndeshje. 20 nëntori duhet të jetë një ditë feste për të gjithë.

Federata Shqiptare e Futbollit ju falënderon për mbështetjen e vazhdueshme dhe të pashtershme që i jepni gjithmonë ekipit Kombëtar. Shpresojmë në mirëkuptimin tuaj dhe në mbështetjen tuaj të përhershme.

j.l./ dita