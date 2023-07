SHBA: Anëtarësimi i Ukrainës në NATO tani, nënkupton luftë me Rusinë

Këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare, Jake Sullivan, tha se anëtarësimi i Ukrainës në NATO tani “do të nënkuptonte luftë me Rusinë”. Sullivan tha se presidenti amerikan Joe Biden do të jetë “i drejtpërdrejtë” me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskiy, në takimin e sotëm.

Të martën, Zelenskiy tha se kishte besim, por jo besim në vendimet e NATO-s dhe tha se moanëtarësimi i Ukrainës në aleancë do të ishte “absurd”.

Sullivan shtoi se Biden do t’i japë Zelensky arsyet për vendimin e NATO-s për anëtarësimin ose jo të Ukrainës.