SHBA: Vëllai qëllon motrën për vdekje gjatë sherrit për dhuratat e Krishtlindjeve

Dy vëllezër adoleshentë janë arrestuar pasi motra e tyre u qëllua dhe vdiq gjatë një sherri për dhuratat e Krishtlindjeve. 23-vjeçarja u qëllua në gjoks nga vëllai i saj adoleshent, ndërsa ajo kishte djalin e saj 10 muajsh në një karrocë, tha zyra e sherifit në Florida.

Djali më pas u qëllua nga vëllai i tij më i madh, i cili mori armën e tij, tha Zyra e Sherifit të Qarkut Pinellas, sipas BBC.

Ai shtoi se të shtënat pasuan një debat se kush po merrte më shumë dhurata. Sherifi Bob Gualtieri u tha gazetarëve se adoleshenti më i madh, 15 vjeç, u largua nga vendi i ngjarjes dhe hodhi armën.

Vëllai më i vogël, 14 vjeç, u dërgua në spital në gjendje të qëndrueshme dhe do të merret në paraburgim kur të lirohet, tha policia. Autoritetet e Floridës thanë se kjo është arma që është përdorur për të qëlluar gruan.

Prokurorët vendas do ta shqyrtojnë rastin dhe do të vendosin nëse do ta akuzojnë atë si të rritur për vrasjen e motrës së tij, shtoi Sherif Gualtieri. Gruaja u dërgua në një spital, ku u shpall e vdekur, tha Sherif Gualtieri.

Ai shpjegoi se nëna e dy fëmijëve pësoi gjakderdhje të brendshme dhe nuk mund të merrte frymë, por ai shtoi se foshnja nuk ishte dëmtuar. 15-vjeçari u arrestua dhe u akuzua për tentativë vrasjeje të shkallës së parë dhe manipulim provash.

p.c. / dita