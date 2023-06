SHËNIM: Problem babëzie e epshi ballkanik, apo…

Nga Edona Llukaçaj

Që kryeministri Edi Rama aspiron të mbahet mend në botë si një lider kalibri e i ekuilibruar, me mendësi perëndimore dhe aspak i prekur nga kryeneçësia tipike ballkanike nuk është e palexueshme. Çdo lëvizje e tij, edhe anullimi, pak orë para zhvillimit, i takimit dypalësh me qeverinë e Kosovës, është, veçse shprehje e bindjes euro-atlantike, tonës, por mbi të gjitha e së tijës.

Por, për të përmbushur ëndrrat e veta me ndërkombëtarë, zotit Rama, dukshëm, i mungojnë bashkëpunëtorët e vlefshëm. E këtu nuk është fjala për kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, i humbur në labirintin e vetëvendosur të vetëizolimit.

As për opozitën shqiptare, që i ka mbetur vetëm emri e një seli që përdoret si tapet mundjeje nga një grusht jopërfaqësues. Ata veçse ia prarojnë figurën në rang ndërkombëtar.

Kryeministrit Rama nuk i ecen fati dhe e zhgënjejnë ata që mban më afër e promovon më fort. Pat filluar me zhurmën që shoqëroi ndalimin e “ministrit kampion” të brendshëm, Saimir Tahiri. Asokohe, një prej figurave më të spikatura të qeverisë, u dënua, pas një gjykimi tërkuzë mbi një dosje të mangët për tjetër gjë e, me gjasa, për të justifikuar bujën te ndërkombëtarët.

Duhet të ketë qenë prej “mallkimit të Tahirit” që të tjerë ish-ministra por edhe deputetë nga radhët e forcës politike që zoti Rama drejton, u arrestuan për afera korruptive shumë-milionëshe.

E ndërsa për ndonjërin, si në rastin e z.Koka, ka njëfarë distancimi me justifikimin se ishte nga radhët e aleatëve të vjetër, LSI-së, këmbanat bien fort për të tjerë ish-ministra të besuar nga kryeministri Rama ndër vite, si për ish-kampionin e Financës dhe Rindërtimit pas tërmetit, z. Ahmetaj.

Por figurat më problematike të zotit Rama janë të zgjedhurit e tij për drejtimin e bashkive. Një pjesë nuk arritën ta përcjellin frymën e tij perëndimore se ranë pre e dekreminalizimit. Të tjerë, miq të mirë që iu ishte besuar drejtimi i ndonjë qyteteti të rëndësishëm, si z. Vangjush Dakos Durrësi, i kapi drejtësia, (gjithnjë me formulën e dyshimit për korrupsion dhe akuzës për shpërdorim detyre).

Gjithsesi, asnjë prej këtyre kampionëve të rrëzuar e një sërë të tjerësh në poste jo kaq të rëndësishme, të faktuar apo të spekuluar se kanë përfituar nga postet zyrtare, nuk kanë ofruar pamje më të shëmtuara se kryebashkiaku i saporizgjedhur i Kukësit.

Asnjëri syresh nuk është provuar ta ketë përdhosur një institucion shtetëror në këtë nivel, pak javë pasi u rivotua me besim. Asnjë babëzi korruptive nuk ka ngjallë të tillë neveri në opinionin publik.

Edhe pse zotëria në fjalë shpejtoi të fliste për dashuriçka të konsumuara në vendin e gabuar, si për t’i paraprirë asaj që së parës shkon ndër mend e mund të përbëjë akuzë konkrete, pra favoreve seksuale për ndonjë punësim post-fushatë, ngjarja është e pajustifikueshme.

Nuk justifikohet as me pseudo-alibi kurthesh të ngritura nga kundërshtarë politikë, as me kinse ardhjen e femrave nga tjera qytete veç për të prishur imazhin e biznesmenit të suksesshëm dhe familjarit të rregullt në krye të bashkisë së Kukësit. Është afërmendësh se, nëse ajo derë do ishte e mbyllur për kësi situatash, nuk do hapej veç për provokuesen me kamera ndezur.

E kjo paturpësi nuk njollos e dëmton veç kryebashkiakun e dorëhequr dhe të shkarkuar, njëkohësisht. Është tregues i pamohueshëm i një imoraliteti që po na merr frymën, i patriarkalizmit pervers, i mendësisë se posti e pushteti mund të përdoren për çfarë ta ka ëndja. Është mungesë respekti për shtetasit e këtij vendi.

Pas rastit të ish-kryebashkiakut të Dibrës Xhelili, që gati e kishim harruar e donim të besonim se ishin shuar, mund të kthehet në një tjetër akt të referueshëm të menyrës më të pameritur e më të ulët të rritjes profesionale, sidomos për gratë. Një precedent që mund të shtojë abuzimin e frikën për të kërkuar punë e rritje profesionale, jo vetëm në zyrat e shtetit. Është një gangrenë krejt vendase e aspak në linjë me zhvillimin e dëshiruar prej perëndimorësh.

E ndonëse, edhe këtë herë, kryeministri do detyrohet të distancohet fuqishëm, duke theksuar se përgjegjësia është individuale dhe se Partia Socialiste nuk mund të kthehej në strehë të këtyre personave, fakti është se këto njolla me gjurmë të pashlëyeshme po bëhen si tepër.

Problem babëzie e epshi ballkanik ndoshta, por realiteti ynë… Përballë të cilit nuk mund të mbyllen sytë, qoftë edhe për hatër të integrimit të mirëfilltë. I cili nuk bëhet me një skuadër me të tillë kampionë.

