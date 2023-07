Shërbimi i fizioterapisë dhe logopedisë tashmë do ofrohet edhe në qendrat shëndetësore

Fizioterapia dhe logopedia janë dy shërbimet e reja që do të përfshihen në kujdesin shëndetësor parësor, duke filluar me 17 qendrat e para shëndetësore nga veriu në jug, për të vijuar më pas në të gjitha të tjerat.

Ofrimi i këtyre dy shërbimeve që në kujdesin parësor, me ekipet multidisiplinore do të bëjë të mundur që pacientët të marrin një kujdes të plotë, duke përfshirë trajtimin dhe rehabilitimin e tyre në të gjitha aspektet shëndetësore, afër vendbanimit. Ndërkohë që do të shmangë flukset dhe sorollatjet pranë qendrave spitalore, sikundër ka ndodhur deri më sot.

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu nga Qendra e Specialiteteve Nr.2 në Tiranë, ka bërë me dije dy shërbimet e reja që i shtohen qendrave shëndetësore.

“Ne kemi vendosur që të zgjerojmë shërbimin në 17 qendra shëndetësore të kujdesit parësor në të gjithë vendin, duke ofruar kështu mundësinë për të pasur fizioterapisë dhe logopedë brenda këtyre 17 qendrave. Pra, do të jenë 34 teknikë të shkencave mjekësore, fizioterapistë dhe logopedë, të cilët do të atashohen pranë qendrave tona të kujdesit parësor, për të ofruar shërbime të riaftësimit, rehabilitimit, për grupmosha të ndryshme në varësi të profilit të ofrimit të kujdesit shëndetësor parësor në qendrat shëndetësore dhe mundësisë që ne po krijojmë për të ofruar një kujdes shëndetësor të integruar dhe për të pasur ekipe multidisiplinore, të cilat ofrojnë shërbimet mjekësor në kujdesin parësor”, bëri me dije ministrja Manastirliu.

p.k\dita