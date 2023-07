Sherr mes dy të rinjve, plagoset me gërshërë 24-vjeçari, ndalohet autori

Një 24-vjeçar mbeti i plagosur minuta më parë në Ballsh, pasi u godit me gërshërë gjatë një konflikti të çastit. Ngjarja u shënua rreth orës 21:00, në lagjen “5 Shkurti”, ndërsa policia informon se kanë shoqëruar autorin e dyshuar.

I riu i identifikuar me inicialet Xh. Y., sipas bluve ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve.Policia ka shoqëruar si autor të dyshuar me iniciale A. H., 30 vjeç, banues në Ballsh. Paraprakisht njoftohet se plagosja erdhi si pasojë e një grindjeje të çastit dhe me motive të dobëta. Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë ligjor të këtij rasti.