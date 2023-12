Sherr në burgun grek, 28-vjeçari plagos disa herë me thikë shqiptarin

Një sherr ka ndodhur mes të burgosurve në burgun e Kordyallos në Greqi.

Siç bëjnë me dije mediet greke, një i burgosur 28-vjeçar ka sulmuar me thikë të bërë vetë një të burgosur me origjinë shqiptare, të cilin e ka plagosur në qafë, gjoks dhe krah.

Të burgosurit e tjerë në momentin e sherrit kanë ndërhyrë dhe kanë plagosur autorin e sulmit në trup e kokë.

Oficerët e burgut që panë sherrin, ndërhynë dhe neutralizuan 28-vjeçarin i cili mbante në dorë një thikë dhe një celular të thyer.

52-vjeçari nga Shqipëria dhe autori i ngjarjes u dërguan në spitalin e burgut ku iu dha ndihma e parë.

p.k\dita