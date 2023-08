“Sherri nisi për 2 mijë lekë”/ U vra poshtë urës së Dajlanit, detaje nga masakrimi i Luljetës

Detaje të reja janë zbardhur ditën e sotme lidhur me vrasjen e Luljeta Prezës, 32 vjeçares e cila u gjet e pajetë poshtë urës së Dajlanit në Durrës.

Sipas dëshmive që i janë dhënë grupit hetimor, nga 3 vajzat që kanë parë ngjarjen bëjnë me dije se sherri ka qenë për 2 mijë lekë.

Nga ana tjetër bëhet me dije se dy autorët ia kanë kërkuar 32 vjeçares për të blerë ushqime por ka refuzuar. Në fillim e kanë goditur me grushte dhe më pas e kanë qëlluar me thikë e kanë ikur. Të dy vrasësit në momentin e ngjarjes kishin konsumuar droge.

Tre vajzat mes tyre dhe një 15 vjeçare do të hetohen në gjëndje të lirë për moskallëzim krimi.

Nga hetimet rezultoi se 32-vjeçarja është konfliktuar me dy autorët për motive të dobëta pasi kishin konsumuar lëndë narkotike kokainë së bashku.

o.j/dita