Shisnin drogë në lagjet e qytetit, 2 të arrestuar në Kavajë

Dy persona janë vënë në pranga për shtije kanabisi në lagje të ndryshme të Kavajës.

Në kuadër të megaoperacionit “Tempulli” u bë e mundur kapja e 20-vjeçarit Suad Krasniq dhe 22-vjeçarit Andreja Uxhi, teksa lëviznin me automjet, në Qerret, me një sasi lënde narkotike kanabisi, të ndarë në disa doza, me qëllim shitjen.