Shiste ilegalisht fishekzjarrë dhe kapsolla, procedohet penalisht pronari i dyqanit në Mirditë

Nga kontrollet në subjekte ekonomike të ndryshme, që po kryhen në zbatim të planit të posaçëm operacional policor për ndalimin e zhurmave në zonat e banuara dhe për ndalimin e përdorimit të lëndëve piroteknike, në kundërshtim me rregullat dhe me kriteret, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Mirditë evidentuan dhe goditën një rast të shitjes së kundërligjshme, të fishekzjarreve dhe kapsollave.

Nga kontrollet në dyqanin e 55-vjeçarit, në qytetin e Rrëshenit, shërbimet e Policisë gjetën disa kuti me fishekzjarre dhe me kapsolla, të cilat tregtoheshin ilegalisht.

Policia e Shtetit apelon për administratorët e bizneseve që të mos tregtojnë lëndë piroteknike, në kundërshtim me rregullat dhe me kriteret, pasi kontrollet vijojnë çdo ditë dhe çdo rast i konstatuar do të goditet me forcën e ligjit dhe do të sjellë si pasoja, përgjegjësi penale dhe sekuestrim të mallit.