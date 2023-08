Shiste kokainë në Shijak, arrestohet 27-vjeçari

Një 27-vjeçar u arrestua pasi akuzohet se shiste doza kokaine në lagje të ndryshme të Shijakut. Në kuadër të operacionit të koduar “Zona” u arrestua Dorjan Sherifi banues në Gjepalaj, Shijak.

Gjatë kontrollit fizik dhe në automjetin me të cilin lëvizte Sherifi, u gjetën një sasi lënde e dyshuar narkotike kokainë, e ndarë në doza të gatshme për shitje dhe një peshore elektronike, të cilat u sekuestruan së bashku me automjetin dhe me një celular, informoi sot policia e Durrësit.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.