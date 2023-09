Shkelën perimetrin e sigurisë duke parkuar afër shkollës, gjobiten 5 drejtues automjetesh në Tiranë

Policia e Tiranës ka ndëshkuar me gjobë pesë drejtues automjetesh, të cilët shkelën perimetrin e sigurisë, duke parkuar në afërsi të shkollës “Ismail Qemali”.

DVP Tiranë apelon për të gjithë drejtuesit e automjeteve, që të zbatojnë me korrektësi perimetrin e sigurisë në shkolla, pasi në çdo rast konstatimi të shkeljeve të ndryshme do të përballen me përgjegjësitë ligjore.

Njoftimi i policisë:

Tiranë

Shkelën perimetrin e sigurisë, duke parkuar automjetet në afërsi të shkollës “Ismail Qemali”, ndëshkohen me masë administrative 5 drejtuesit e automjeteve.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 1, në zbatim të planit të masave të hartuar për paketën e sigurisë në shkolla, kanë ushtruar kontrolle në afërsi të shkollave, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë. Gjatë kontrolleve, punonjësit e Policisë kanë konstatuar 5 automjete të parkuara brenda perimetrit të sigurisë të shkollës “Ismail Qemali”. Secili prej drejtuesve të automjeteve, është ndëshkuar me masë administrative, në bazë të Kodit Rrugor.

p.k\dita