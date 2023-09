Shkencëtarët sapo gjetën molekula jete në një botë tjetër…

Kemi pasur shumë lajme të afërta me jashtëtokësorët këtë javë. Nga “alienë” të vërtetë në Meksikë, deri në një konferencë të NASA-s për UFO-t (ose UAP, siç quhen tani), ka qenë një javë plot me spekulime për jetën në botë të tjera.

Por ky lajm i veçantë është pak më ndryshe nga pjesa tjetër, në një mënyrë potencialisht shumë emocionuese. Studiuesit sapo njoftuan – nëpërmjet një punimi të ri që është pranuar për botim në The Astrophysical Journal – se ata morën një nënshkrim kimik shumë interesant në atmosferën e një ekzoplaneti të largët të quajtur K2-18 b, duke përdorur teleskopin hapësinor James Webb.

Molekula quhet ‘dimetil sulfid’, ose DMS. Në Tokë, ajo prodhohet vetëm nga organizmat e gjallë. Tani, para se të arrijmë përpara, është një zbulim paraprak. Ndërsa JWST është një teleskop tepër i fuqishëm dhe ishte në gjendje të zbulonte nënshkrime shumë të qarta të molekulave si dioksidi i karbonit dhe metani, zbulimi i DMS është ende duke u etiketuar si “i mundshëm”. Do të kërkojë një mbledhje të mëtejshme të të dhënave, për të verifikuar që molekula është e pranishme me siguri në atmosferë.

Ne pamë një moment të ngjashëm të “mbajtjes së telefonit” disa vite më parë, kur studiuesit raportuan se kishin parë fosfen në atmosferën e Venusit. Nënshkrimi i jetës potenciale të Venusit përfundoi duke u hedhur poshtë, por sigurisht ia vlente një kontroll i dyfishtë. Siç është ky zbulim i DMS-veçanërisht duke pasur parasysh se, nëse do të gjenim shenja jete në botë të tjera, K2-18 b është pikërisht lloji i botës në të cilën do të prisnim ta gjenim.

Studiuesit fillimisht u interesuan për K2-18 b – një planet nën Neptun rreth 8.6 herë më i madh se masa e Tokës – pasi zbuluan avujt e ujit në atmosferën e tij. Ne nuk mund ta shohim mjaft qartë K2-18 b për të bërë një fotografi të planetit drejtpërdrejt, kështu që studiuesit e karakterizojnë atë me gjëra të tilla si vlerësimet e masës dhe nënshkrimet kimike.

Teoria aktuale e punës se si është K2-18 b e ka kategorizuar atë si një botë Hycean – një lloj planeti i mbuluar tërësisht nga një oqean i butë dhe i izoluar nga një atmosferë e pasur me hidrogjen. Ai rrotullohet rreth një ylli mjaft të ftohtë dhe ndodhet bukur në zonën e banueshme të sistemit të tij. Të gjitha shenjat e bukura yjore në kolonën “të dobishme” për nxitjen e jetës.

Është një planet premtues me një zbulim të mundshëm emocionues, por edhe studiuesit e përfshirë në këtë projekt po predikojnë kujdes tani. Gjëja e universit është se është i madh dhe i larmishëm. Kur ne jemi duke kërkuar për jetë aliene, të gjitha shpjegimet e tjera të mundshme duhet të përjashtohen përpara se të mund të bërtisni eureka. “Alienët” nuk është një përgjigje tek e cila hidhen studiuesit – është padyshim më emocionuese për shumicën e njerëzve, por është zgjidhja e fundit. Dhe edhe nëse nuk është jetë aliene, është një demonstrim i jashtëzakonshëm i fuqisë vëzhguese të JWST.

“Ky rezultat ishte i mundur vetëm për shkak të diapazonit të zgjatur të gjatësisë valore dhe ndjeshmërisë së paparë të Webb, i cili mundësoi zbulimin e fuqishëm të veçorive spektrale me vetëm dy kalime”, tha Nikku Madhusudhan, autori kryesor i letrës, në një njoftim për shtyp të NASA-s.

“Transitet” këtu i referohet kalimit të një planeti përpara një ylli. Kur një planet ulet midis nesh dhe një ylli, një pjesë e dritës së nxjerrë nga ylli filtrohet përmes atmosferës së një planeti në rrugën e tij drejt nesh. Duke parë mënyrën se si ndryshon drita e yjeve, ne vëzhgojmë përbërjen kimike të ekzoplaneteve.

“Për krahasim”, vazhdoi Madhusudhan, “një vëzhgim tranzit me Webb dha saktësi të krahasueshme me tetë vëzhgime me Hubble të kryera gjatë disa viteve dhe në një gamë relativisht të ngushtë të gjatësisë valore”.

“Qëllimi ynë përfundimtar është identifikimi i jetës në një ekzoplanet të banueshëm, i cili do të transformonte të kuptuarit tonë për vendin tonë në univers”, tha Madhusudhan në një njoftim për shtyp. “Gjetjet tona janë një hap premtues drejt një kuptimi më të thellë të botëve Hycean në këtë kërkim”, shtoi ai.

Dhe kush e di? Ndoshta kërkimi ka përfunduar, dhe ky nuk është një flamur i rremë në fund të fundit. Do të na duhet vetëm të presim një vit për atë vëzhgim vijues dhe të shohim vetë.