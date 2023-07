Shpërdoruan detyrën, ndalohen dy inspektorë pyjesh dhe kryeplaku i një fshati në Elbasan

Dy inspektorë pyjesh dhe një kryeplak fshati kanë rënë në prangat e policisë së Elbasanit pasi akuzohen për shpërdorim detyre.

Në kuadër të operacionit të koduar “Krasta”, është bërë i mundur ndalimi i këtyre shtetasve pasi në qershor të këtij viti janë gjetur dhe asgjësuar 160 bimët narkotike.

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Elbasan, në bashkëpunim me strukturat e Krimit Ekonomik dhe Financiar të DVP Elbasan, në vijim të punës për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, në zbatim të urdhrit të prokurorit, kanë ndaluar për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”, shtetasit: një 56 vjeçar me detyrë inspektor pyjesh në zonën e Gjinarit; , një 45 vjeçar me detyrë inspektor pyjesh në zonën e Zavalinës dhe 55 vjeçarin, me detyrë kryetar i fshatit Seltë.

Hetimi penal ndaj këtyre shtetasve ka nisur në kuadër të veprimeve hetimore të zhvilluara gjatë operacionit policor të koduar “Krasta”, si rezultat i të cilit, më datë 21.06.2023, në një zonë pyjore të fshatit Seltë, njësia administrative Zavalinë, u gjetën dhe u asgjësuan nëpërmjet djegies, 160 bimë të dyshuara narkotike cannabis sativa.

Për këtë rast, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë kanë identifikuar dhe shpallur në kërkim autorin e dyshuar të kultivimit të bimëve narkotike, shtetasin A. D., 53 vjeç, banues në Tiranë. Vijon puna për kapjen e tij.