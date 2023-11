Shqipëria e kërkon për rrëmbimin e Jang Prengës, Italia për trafik droge! Kush do e ekstradojë Dritan Rexhepin?

I njohur si lideri i padiskutueshëm i kartelit shqiptar që vepronte në të njëjtin nivel me trafikantët kolumbianë dhe ekuadorianë të drogës, Dritan Rexhepin që u arrestua fillim jave në Turqi, ku kishte hyrë me pasaportë kolumbiane me emrin e Benjamin Omar Perez Garcia, e kërkon jo vetëm Shqipëria, por edhe Italia.

Në një komunikatë të policisë italiane, mbi arrestimin e Rexhepit thuhet se të premten i është kërkuar Ministrisë së Drejtësisë që kërkesën për arrest provizor t’ia përcjellë autoriteteve kompetente turke, të shoqëruar me dokumentacionin e ekstradimit në rrugët e zakonshme diplomatike. ‘Dritan Rexhepi është një nga kriminelët më të mëdhenj shqiptarë, i njohur në mbarë botën.

I arratisur nga Shqipëria në Itali, profili i tij kriminal u pasurua nga kryerja e shumë grabitjeve dhe trafikut ndërkombëtar të drogës”, thuhet në komunikatën e policisë italiane. I arrestuar dhe i dënuar me 16 vite burg nga Gjykata e Firences, ai u arratis nga burgu i Voghera në vitin 2011. Më pas i arrestuar në Belgjikë për kryerjen e grabitjeve të shumta, ai u arratis sërish nga burgu belg. Në vitin 2014 Rexhepi u arrestua në Ekuador për trafik ndërkombëtar droge, u dënua me 13 vjet burg dhe u bë sërish i pagjurmueshëm në vitin 2021.